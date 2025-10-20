III Giornata dell’Ascolto nei Consultori familiari

Una giornata per riscoprire il valore dell’ascolto come gesto di cura verso sé stessi e verso gli altri, e per valorizzare i Consultori come spazi di vicinanza e sostegno.

Catania – Il 21 ottobre 2025 l’Asp di Catania organizza la Terza Giornata dell’Ascolto nei Consultori familiari, promossa dall’Uoc Coordinamento Territoriale Materno Infantile, diretta da Alessandro Sammartino.

Anche quest’anno l’Happy Listening Day sarà un’occasione per imparare ad ascoltarci e ad ascoltare, per costruire relazioni autentiche e promuovere il benessere personale e comunitario.

L’iniziativa, che coinvolge tutti i Consultori familiari dell’Asp di Catania, si inserisce nel calendario degli Open Day di ottobre e rappresenta l’ultimo dei quattro appuntamenti in programma e si colloca nella cornice della Giornata mondiale dell’ascolto 2025.

Nei Consultori si svolgeranno attività di sensibilizzazione, spazi di dialogo e momenti di confronto, per valorizzare il ruolo dell’ascolto attivo di sé e degli altri come leva di sviluppo personale e rafforzamento delle relazioni familiari e sociali.

Le équipe multidisciplinari dei Consultori familiari – composte da ginecologi, psicologi, assistenti sociali e ostetriche – animeranno le diverse iniziative previste: letture, video, testimonianze e presentazioni di progetti, tra cui lo Spazio Giovani, dedicato ai ragazzi e alle ragazze che desiderano condividere esperienze, dubbi e domande sul proprio percorso di vita e sulle relazioni con la famiglia, i coetanei e la scuola.

