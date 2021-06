L’indagine ha scoperto che la società stava dando tangenti per ispezionare i registri della polizia di dipendenti e clienti

Martedì, un tribunale francese ha multato IKEA per 1,2 milioni di dollari per aver spiato il suo personale francese dopo che il più grande produttore di mobili del mondo è stato dichiarato colpevole di aver raccolto in modo improprio i dati dei suoi dipendenti. La filiale francese del Gruppo Ingka, che possiede la maggior parte dei negozi IKEA nel mondo, è stata accusata di aver spiato i suoi dipendenti e alcuni clienti per un periodo pluriennale. In tal modo, secondo l’accusa, la filiale francese ha violato il loro diritto alla privacy controllando i loro conti bancari e acquisendo illegalmente informazioni su precedenti penali, stile di vita e altre informazioni. I rappresentanti dei lavoratori affermano che queste informazioni sono state utilizzate come mezzo per esercitare pressioni sui leader sindacali e che anche i dati raccolti illegalmente sono stati utilizzati nelle controversie di IKEA con i clienti. I pubblici ministeri hanno chiesto una multa di due milioni di euro per la “sorveglianza di massa” condotta da IKEA, ma i rappresentanti sindacali di CTG e diversi individui sono soddisfatti dell’esito del processo. Un’indagine sul caso è iniziata nel 2012, a seguito di resoconti dei media. Lo spionaggio su lavoratori e clienti è stato effettuato sistematicamente dal 2009 al 2012. L’accusa ha chiesto la pena detentiva per uno degli ex amministratori, Jean-Louis Baillot, condannato a due anni di libertà vigilata e a una multa di 50.000 euro. Jean-François Paris, responsabile delle assicurazioni della compagnia dal 2002 al 2012, è stato condannato a 18 mesi di libertà vigilata ea 10.000 euro di multa. IKEA in Francia, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, impiega circa 10.000 persone e il mercato francese è il più grande dopo Germania e Stati Uniti.

Com. Stam./foto fonte “Sportello dei Diritti”