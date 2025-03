Il 1° Rally Terra della Geotermia viene rimandato

Prevista per il 18 e 19 aprile, la gara viene rimandata alla luce delle incertezze generate dalle nuove normative in tema di assicurazione, emanate dalla federazione Aci Sport il 26 marzo. La gara verrà ricollocata in calendario una volta chiarito lo scenario dell’argomento riguardante l’assicurazione.

Chiusdino (Siena) – Laserprom 015 comunica che il 1° Rally della Geotermia, in programma per il 18 e 19 aprile, viene rimandato a data da destinarsi.

La decisione è stata presta alla luce del problema legato alle assicurazioni previste le competizioni, argomento per il quale il 26 marzo scorso, ACI Sport ha comunicato le condizioni assicurative proposte in convenzione da SARA Assicurazioni in forma sperimentale a copertura delle gare che si svolgeranno nel periodo dal 1 al 15 aprile 2025 con esclusione, dalle stesse coperture assicurative, della RCT (cd. Rischio statico).

Attualmente il mercato assicurativo italiano non propone altri prodotti assicurativi per i rally e, a soli 21 giorni dallo svolgimento della gara non è per noi possibile, stante quanto sopra, proseguire nell’organizzazione dell’evento. Questo non tanto per i costi assicurativi, evidentemente aumentati in modo esponenziale, che avrebbero costretto, a malincuore, a rinunciare alla parte “storica” del rally ma per l’assoluta mancanza di certezze sulla possibilità di avere una polizza assicurativa fino al 15 aprile (martedì), con le ricognizioni del percorso previste per il 17 aprile (giovedì).

Annullare la gara ad iscrizioni già concluse non sarebbe corretto sia nei confronti degli iscritti stessi che nei confronti delle Amministrazioni del territorio che dal primo momento stanno appoggiando il progetto.

E’ inoltre evidente che, a tre settimane dalla gara, Laserprom 015 si è già fatta carico di molte spese organizzative che saranno comunque onorate e nonostante questo, l’intenzione è quella di proseguire nella speranza di avere una polizza assicurativa nei tempi che servono per fare andare avanti la macchina organizzativa.

Si è dunque costretti rinviare a data da destinarsi il 1° Rally Terra della Geotermia, con la ferma volontà di rimettere la gara a calendario durante la stagione corrente, una volta chiarito lo scenario assicurativo.

Laserprom 015 ringrazia gli Enti, gli Amministratori del territorio ed i tanti amici che hanno supportato fino ad ora con la promessa che verrà fatto il possibile, assicurazione permettendo, per rimettere la gara a calendario in tempi brevi.

#Rally #motorsport #RallyTerradellaGeotermiaChiusdino2025 #Laserprom015 #Chiusdino #Montieri #Radicondoli #RallyTerra #chiterragode #sterrato #geotermia

Com. Stam. + foto