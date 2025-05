Il 10 maggio 2025 torna il Classico Giro del Medio Po: il GS Luigi Maserati ASD ha chiesto la collaborazione tecnica alla Nuova Ciclistica Placci 2013

Dopo un anno di pausa, coincidente con la notturna “Aspettando il Tour de France a Piacenza” di fine giugno 2024, il Classico Giro del Medio Po torna nel calendario delle gare ciclistiche nazionali con la sua 55ª edizione, che si disputerà sabato 10 maggio 2025 a Castel San Giovanni (PC).

La competizione, una classica di prestigio per la categoria Juniores (17-18 anni), sarà valida come Memorial Pietro Cinerari & Maria Siori – ARMOFER e porterà in strada il meglio del ciclismo emergente con la partecipazione di 25 squadre, tra cui tre formazioni straniere, con un massimo di 7 atleti per squadra.



L’organizzazione è curata dal GS Luigi Maserati ASD, presieduto da Giulio Maserati, in collaborazione con la Nuova Ciclistica Placci 2013, guidata da Marco Selleri. Il coinvolgimento dello staff tecnico della Nuova Ciclistica Placci 2013 è stato voluto per le sue riconosciute competenze organizzative, già dimostrate in numerosi eventi ciclistici di alto profilo, dai Campionati del Mondo di Imola 2020 al Giro d’Italia Giovani Under 23 e ai diversi Campionati Italiani organizzati negli ultimi anni. “Siamo orgogliosi di collaborare con una realtà che rappresenta un punto di riferimento nell’organizzazione di gare di rilievo nazionale e internazionale”, ha dichiarato Giulio Maserati durante una recente ricognizione del percorso effettuata con i colleghi della Placci 2013.



Il circuito della gara si snoderà sulle colline piacentine, toccando gli storici strappi del Fornello e, nell’ultimo giro, quello di Vicobarone, con arrivo finale nella splendida cornice di Piazza XX Settembre a Castel San Giovanni. La gara, che nel 2023 vide la vittoria del russo Ivan Smirnov (PC Baix Ebre), promette spettacolo e grande agonismo, apprestandosi ad essere ancora una volta una vetrina per i talenti del futuro.



L’evento è in attesa dell’approvazione ufficiale della Struttura Tecnica; seguirà la presentazione alla stampa di ulteriori dettagli. Intanto, 11 formazioni hanno già avanzato la richiesta di partecipazione, segno del grande interesse che il Classico Giro del Medio Po continua a suscitare nel panorama ciclistico.

Nella foto: Giulio Maserati e Marco Selleri, secondo e terzo in foto, durante un sopralluogo tecnico davanti al Municipio di Castel San Giovanni. Insieme a loro, per la Nuova Ciclistica Placci 2013, anche l’ispettore di percorso Giuliano Collina e il direttore di corsa Raffaele Babini.

Com. Stam. + foto ExtraGiro