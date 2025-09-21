Il 10° Tindari Rally esalta Pollara – Princiotto su Skoda

La gara organizzata da CST Sport 5° e penultimo appuntamento della Coppa Italia Rally 9ª Zona e Campionato Siciliano, ha acceso l’entusiasmo di un intero territorio in una cornice unica.

Il palermitano ha fatto il bis questa volta con il codriver di casa, vincendo tutte le prove. Podio tutto Skoda con La Torre – Merendino e Rizzo Pittella che hanno respinto gli attacchi di Delecour. Super Salpietro in 2 Ruote Motrici su Peugeot 208. Per le storiche Diana Giannone su BMW M3.

Falcone (ME), 21 settembre. Il 10° Tindari Rally ha celebrato con tanto di parata di Majorette sul Lungomare di Patti Marina, i vincitori del 5° e penultimo appuntamento della Coppa Rally di 9^ Zona e ottavo di Campionato Siciliano, gara organizzata con professionalità e precisione da CST Sport.

Hanno vinto il palermitano di Prizzi Marco Pollara ed il co driver di Librizzi Giuseppe Princiotto sulla Skoda Fabia RS del Team Erreffe. L’equipaggio della scuderia organizzatrice ha dominato sin dalla prima prova, partito con concentrazione e consapevolezza dell’impegno necessario per prevalere sugli impegnativi 68,70 Km di prove speciali, ricavate su otto crono, lungo i 403,52 Km dell’intero percorso, con le prime due PS in notturna nella serata del sabato. Seconda piazza per il tenace e determinato Emanuele La Torre navigato da Rosario Merendino, anche il santateresino del Team Phoenix sulla Skoda Fabia RS è stato capace di una tenace rimonta dopo una toccata sulla PS 4 costata oltre 24 secondi e recuperata grazie al prefetto lavoro a tempo record del Team Erreffe. Hanno difeso con bravura e volontà la terza piazza i messinesi della New Turbomark Rally Team, Marcello Rizzo ed Antonio Pittella sulla versione più “attempata” Evo della Skoda Fabia, grazie ad una proficua strategia di gara e ad una scelta di pneumatici redditizia nelle prime due prove del secondo giorno.

Di forte spessore ed interesse le presenze di Francois e Eliott Delecour, papà già protagonista delle scene mondiali navigato da Romain Roche sulla Skoda Fabia RS ed il giovanissimo figlio a cui ha letto le note Sabrina De Castelli sulla Citroen C3. Francois ha chiuso 4° ed Eliott 5° ad appena 3 centesimi. Entrambi hanno espresso grande ammirazione per la gara, gli avversari, le prove, il contesto ed il meraviglioso pubblico siciliano. Rally 3 con gara proficua ma impegnativa per i giovani Ernesto Riolo e Giulia Marin su Renault Clio a trazione integrale, settimi alla fine ma rallentati da una noia al cambio sulle prime due prove della domenica.

Esaltante la sfida per le 2 ruote motrici, sfide al centesimo di secondo in una rosa di ottimi equipaggi tutti sulle Peugeot 208 Gt Line. Si è portato al comando sin dalla 2^ prova l’equipaggio casalingo di Sinagra formato Dario Salpietro e Francesco Galati, il duo di EM Management che con bravura ha respinto ogni attacco da parte della concorrenza accreditata. Il primo crono è stato a favore del già tricolore Junior Alessandro Casella con Sergio Scuderi alle note, molto aggressivi i palermitani Alessio Pollara e Sergio Raccuia e minacciosi gli altri palermitani Rosario Cannino e Giuseppe Buscemi, o il driver di Caccamo Giuseppe Giallombardo con Salvatore Principato. Altra sfida appassionante quella della Rally 4 R2, ovvero le auto aspirate dove il pieno di punti lo hanno fatto gli under palermitani Andrea Mogavero e Christian Coco sulla Peugeot 208 Vti con cui hanno preceduto la gemella degli agrigentini della RO Racing Jerry Mingoia e Calogero Calderone. Sfortuna per il nisseno Carlo Nicoletti, costretto all’abbandono sulla PS 4. Per l’ex classe A6 nuovo dominio per il messinese di Santa Teresa Riva Michele Coriglie che ha come sempre condiviso la Peugeot 106 con il toscano Luca Grilli, l’equipaggio AF Sport ha chiuso in 5^ piazza di RC4. Michele Cortese e Paolo Guttadauro su Renault Clio, hanno portato a Caltanissetta i punti CRZ e del siciliano della categoria Rally 5, con una gara impegnativa e certamente redditizia. Ottimo riscatto, dopo varie vicissitudini con la dea bendata per il pilota pattese Giovanni Catania con Alessandro Anastasi alle note su Renault Clio, con il 2° tempo di R5N si è imposto in quello che è stato il gruppo N.

Anche il 9° Tindari Rally Historic la gara riservata alle auto storiche miglior tempo di gara per i palermitani dell’Island Motorsport Angelo Diana e Giacomo Giannone che sulla BMW M3 di 4° Raggruppamento hanno afferrato il comando a metà gara quando Pierluigi Fullone ed Alessandro Failla su auto gemella hanno dovuto alzare bandiera bianca. Seconda piazza per “Gordon” navigato da Eros Di Prima sulla Ford Sierra Cosworth e podio di raggruppamento completato dall’alcamese Francesco Ospedale con Antonio Mancuso su Opel Kadett GSI. Con il 2° tempo generale si sono assicurati il 2° Raggruppamento Salvatore Battaglia e Gianluca Savioli sulla muscolosa Porsche 911, come hanno fatto in 3° Raggruppamento Cosimo La Bianca e “Davis” sulla funambolica Opel Kadett GTE.

Un’edizione entusiasmante ed appassionante che si è svolta nell’impareggiabile cornice di territorio messinese tra l’azzurro del Mar Tirreno con le Isole Eolie sullo sfondo ed il verde dei monti Nebrodi nell’entroterra. Forte e convinto il supporto delle Amministrazioni di Gioiosa Marea, Falcone, Oliveri, Montalbano Elicona, Patti e San Piero Patti, i comuni coinvolti direttamente dall’evento organizzato da CST Sport che accresce ad ogni edizione la funzione di efficace volano promozionale.

CLASSIFICA ASSOLUTA: 1. POLLARA-PRINCIOTTO (Skoda Fabia RS) in 43’03.9; 2. LA TORRE-MERENDINO (Skoda Fabia RS) a 45.1; 3. RIZZO-PITTELLA (Skoda Fabia Evo) a 52.6; 4. F. DELECOUR-ROCHE (Skoda Fabia RS) a 1’00.7; 5. E.DELECOUR-DE CASTELLI (Citroen C3) a 1’01.0; 6. SALPIETRO-GALATI (Peugeot 208 GT Line) a 2’37.5; 7. RIOLO-MARIN (Renault Clio) a 2’45.9; 8. A.POLLARA-RACCUIA (Peugeot 208 GT Line) a 2’53.7; 9. CASELLA-SCUDERI (Peugeot 208 GT Line) a 2’55.4; 10. SCHEPISI-VERCELLI (Skoda Fabia Evo) a 3’00.9

Calendario CRZ 9^ Zona: 18° Rally del Sosio (PA) 6/4; 106^ Targa Florio (PA) 10/05; 25° Rally dei Nebrodi (ME) 1/6; 23° Rally di Caltanissetta (CL) 29/6; 10° Tindari rally (ME) 21/9; Rally Taormina (ME) 19/10. Finale Coppa Italia Rally ACI Sport 22° Tirreno Messina.

Com. Stam. + foto