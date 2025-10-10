Il 11 ed il 12 ottobre a Saronno la 5^ edizione del Torneo Internazionale “Piccole Stelle

Sabato 11 e domenica 12 ottobre a Saronno si svolgerà la 5^ edizione del Torneo Internazionale “Piccole Stelle”, manifestazione di softball giovanile autorizzata dalla Federazione Italiana Baseball Softball e dedicata alla categoria Under 16.
Sul terreno di gioco del “Francesco De Sanctis” oltre alle padrone di casa del Saronno Softball Baseball Asd, scenderanno in campo il team olandese delle Dutch Sunshine, quello ceco del SaBaT Praha, il Gruppo Oltretorrente Old Parma, il Porta Mortara Novara e la Nazionale Italiana Under 13 diretta dalla head coach Maria Grazia Barberis, nella quale è convocata l’atleta saronnese Iris Ganzer.
Le squadre partecipanti saranno suddivise in due triangolari, al termine degli incontri di qualificazione le prime due classificate accederanno alle semifinali, mentre le terze giocheranno la finale per il quinto posto.
Successivamente le vincenti delle semifinali accederanno alla finalissima del torneo, mentre le perdenti a quella valevole per il gradino più basso del podio.
Sono previsti premi individuali.
L’ingresso è gratuito.
