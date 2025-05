​Il 13° Valsugana Historic Rally si correrà a fine maggio 2025

Ufficializzata la data della nuova edizione del rally storico organizzato da Manghen Team e Team Bassano in collaborazione con Autoconsult & Competition. Il quarto appuntamento del CIR Auto Storiche si svolgerà il 30 e 31 maggio a Borgo Valsugana

Borgo Valsugana (TN) – Con la pubblicazione dei calendari nel sito di ACI Sport è stata ufficializzata la data anche della tredicesima edizione del Valsugana Historic Rally che andrà in scena a Borgo Valsugana nelle giornate di venerdì 30 e sabato 31 maggio 2025. Ad organizzarlo sarà sempre la collaudata sinergia tra Manghen Team e Team Bassano – le due scuderie che lo misero in atto per la prima volta nel 2009 – in collaborazione con Autoconsult & Competition.

Viene confermata anche la validità per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche del quale sarà il quarto degli otto appuntamenti e anche il T.R.Z. della Seconda Zona farà nuovamente tappa in provincia di Trento e sarà la prima gara della Serie titolata ACI Sport; per quanto riguarda le validità per trofei e serie private, si dovrà invece attendere il mese di gennaio. Rispetto all’edizione 2024, non si svolgerà il Rally di Regolarità; saranno invece al via anche le vetture del periodo 1991 – 2000 che correranno secondo quanto previsto dalla normativa ACI Sport: quelle del 1991 e 1992 saranno inserite nel 4° Raggruppamento periodo J2, mentre per quelle degli anni successivi verrà istituita una nuova categoria denominata “Gruppo Classiche” per la quale saranno previste classifiche separate dalle auto storiche.

Ulteriori informazioni e i documenti di gara, prossimamente disponibili al sito web www.valsuganahistoricrally.it

