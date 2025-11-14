Il 15 novembre torna l’Influ Day 2025. Anche Catania protagonista della prevenzione antinfluenzale

Nell’ambito della Campagna antinfluenzale 2025/26, l’Asp di Catania e le Aziende Ospedaliere della città promuovono una giornata dedicata alla vaccinazione e alla cultura della prevenzione. Appuntamento sabato 15 novembre, alle ore 10.30, al Presidio Ospedaliero “Garibaldi-Centro”. Per l’occasione, Open day vaccinali in quattro ambulatori dell’Asp.

Catania – Si celebra sabato 15 novembre, sull’intero territorio regionale, l’Influ Day 2025, la giornata dedicata alla prevenzione vaccinale antinfluenzale, promossa dall’Assessorato regionale della Salute – DASOE, nell’ambito della Campagna di prevenzione e controllo dell’influenza 2025/26.

L’iniziativa ha l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul valore della vaccinazione antinfluenzale, strumento fondamentale di tutela della salute pubblica, e di incrementare le coperture vaccinali, con particolare attenzione alle categorie più vulnerabili.

In provincia di Catania, l’Asp di Catania, in collaborazione con le Aziende Ospedaliere della Città – ARNAS “Garibaldi”, AOE “Cannizzaro” e AOU Policlinico “Rodolico-San Marco” – celebra l’Influ Day (sabato 15 novembre), a partire dalle ore 10.30, presso il Presidio Ospedaliero “Garibaldi-Centro” (Piazza Santa Maria di Gesù, 5 – Catania).

L’evento rappresenta un momento di partecipazione e di impegno condiviso nella tutela della salute collettiva.

Interverranno per l’occasione le Direzioni strategiche delle quattro Aziende sanitarie di Catania, insieme al direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catania, al direttore della Direzione medica dell’Ospedale “Garibaldi-Centro”, al direttore dell’UOC Sanità Pubblica, Epidemiologia e Medicina Preventiva, e al dirigente responsabile dell’UOS Coordinamento Attività Vaccinali Metropolitane e Provinciali, oltre ai direttori dei Dipartimenti e delle Unità Operative dell’Asp di Catania coinvolte.

Prevista la presenza del sindaco di Catania, del direttore della Scuola di Specializzazione in Igiene e Medicina Preventiva dell’Università di Catania, dei rappresentanti dell’Ordine dei Medici, dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, dei rappresentanti della Rete civica della salute e del Comitato consultivo aziendale.

La giornata sarà un’occasione per ribadire l’importanza della prevenzione e della collaborazione tra le Istituzioni sanitarie, nel rafforzamento della cultura vaccinale sul territorio.

La Campagna antinfluenzale 2025/26, coordinata sul territorio provinciale dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Catania proseguirà fino al 28 febbraio 2026.

Open Day vaccinazioni

In occasione dell’Influ Day, dalle ore 8.30 alle ore 12.30, l’Asp di Catania organizza un Open Day vaccinazioni, senza prenotazione, presso i seguenti ambulatori:

Catania – Corso Italia, 234 (l’ambulatorio sarà aperto, ad accesso libero, fino al 19 dicembre)

Catania – PTA San Giorgio, Stradale San Giorgio 105

Paternò – Via Massa Carrara, 2

Caltagirone – Ospedale “Gravina”, Edificio “Clementi”, III piano

Durante la giornata sarà possibile ricevere la vaccinazione antinfluenzale e altre vaccinazioni previste dal Calendario di immunizzazione regionale, in un’ottica di prevenzione integrata e prossimità.

