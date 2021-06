Al fine di attuare e dare continuità al Progetto di formazione dei Medici di Gara è stata programmata per il giorno 18 giugno p.v. l’organizzazione di un nuovo Corso.

Scopo principale di tale intervento risulta essere la necessità di garantire un’idonea assistenza sanitaria sui campi di gara per i licenziati, gli Ufficiali di Gara e per tutto il personale operante in occasione delle manifestazioni motociclistiche organizzate sia a livello nazionale che territoriale, garantendo un servizio medico tempestivo ed efficiente, dal momento che solo ed esclusivamente i Medici di Gara che avranno partecipato al Corso di Formazione e che saranno inseriti nell’Elenco Ufficiale dei Medici di Gara FMI potranno prestare servizio in occasione di manifestazioni motociclistiche.

L’intento pertanto è quello di utilizzare tutti i canali operativi possibili per arrivare ad individuare i Medici di Gara che dovranno necessariamente partecipare al prossimo Corso di Formazione, propedeutico per iscriversi nell’Elenco Ufficiale dei Medici di Gara FMI e prestare servizio in occasione di tutte le manifestazioni motociclistiche organizzate sotto l’egida della Federazione Motociclistica Italiana.

L a Commissione Medica FMI e la Commissione Formazione hanno in programma l’organizzazione di un nuovo corso di formazione per Medici di Gara – per la giornata di venerdi 18 giugno 2021 dalle ore 10:00 alle ore 18:00 tramite accesso su piattaforma Zoom.

Si specifica che la data del 18 giugno sarà l’unica utile per la stagione in Corso.

Il modulo A – clicca qui – necessario per manifestare l’adesione da parte del Medico di Gara a partecipare al prossimo Corso di formazione potrà essere inoltrato direttamente da parte dei Medici di Gara all’indirizzo medica@federmoto.it

Tutte le richieste dovranno pervenire entro e non oltre il 11.06.2021

Step

Compilazione del Modello allegato – modulo A – ed invio dello stesso all’indirizzo mail medica@federmoto.it per l’adesione da parte dei Medici alla partecipazione al Corso.

La partecipazione al Corso è obbligatoria

Per partecipare al Corso è necessario:

Tesseramento alla FMI valido per la stagione in corso Pagamento della quota di iscrizione all’Elenco Ufficiale dei Medici di Gara FMI

Tutti gli interessati potranno rivolgersi alla Segreteria della Commissione Medica FMI – medica@federmoto.it – 06.32488.204 – per ogni informazione e delucidazione in merito.

Per qualsiasi ulteriore informazione: http://www.federmoto.it/target/medici-di-gara/

