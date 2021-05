Se ogni anno, il 18 maggio celebrava la Giornata Mondiale dei Musei con aperture gratuite ed eventi, quest’anno questa data coinciderà con la riapertura dei musei in Italia dopo il periodo di lockdown e Fondazione Vento vuole festeggiarla organizzando un gioco culturale online sul tema della diversità e dell’inclusione dei giovani.

Il tema dell’edizione 2020 è “Musei per l’eguaglianza” e sarà una riflessione sul ruolo sociale degli istituti culturali, sulla loro potenzialità nell’essere agenti di cambiamento, realizzando azioni per favorire la fruizione e la partecipazione da parte di tutte le persone.

La App Sbullit Action è stata creata per essere un laboratorio culturale creativo che ha come scopo quello di far emergere il problema del bullismo e del cyberbullismo. L’obiettivo della App è quello di stimolare le capacità cognitive e creative, portare fuori il vissuto degli stati d’animo e le caratteristiche della personalità, anche grazie alla realizzazione di contest e quiz che permettono a tutti di esprimere il proprio “io”. Partecipare è semplicissimo: basta scaricare l’App e scegliere se partire con il quiz introduttivo sulla giornata relativa ai musei (un quiz sull’argomento musei composto da 15 domande) o dal contest dedicato alla giornata del 18 maggio (postando foto, video, disegni o contenuti sulla Giornata dei Musei).

Per partecipare al contest e al quiz sui musei di maggio 2021 basterà entrare nella sezione contest e sezione quiz e cliccare su “Il valore dei musei per i giovani “. I tre i vincitori saranno scelti per il mese di maggio da una giuria composta da un esponente di rilievo del mondo dei musei, un insegnante di un Istituto Italiano, da una famiglia con adolescenti e dal team Sbullit Action (tutte le persone principalmente coinvolte in questo progetto).

I tre vincitori, che risponderanno esattamente alle 15 domande del quiz e che inseriranno il loro contributo text, disegno, video o fotografico più emozionante sull’oggetto del contest, riceveranno un attestato di premiazione che sarà inviato dalla Fondazione Vento al Preside dell’Istituto dove sono iscritti. Una vincita quindi non materiale, ma di merito culturale con l’obiettivo di supportare la loro crescita culturale tramite un gioco, in un difficile periodo come questo che stiamo passando tutti, ma anche i ragazzi e le Scuole Italiane che hanno principalmente vissuto in Dad quest’ultimo anno.

Giocare e accrescere culturalmente: questo è il fine della App Sbullit Action. Ma non solo, l’obiettivo principale della App è e rimane combattere il bullismo e il cyberbullismo. All’interno di Sbullit Action è infatti presente una sezione “AIUTO” alla quale rispondono psicologi e personale formato sulla tematica: all’arrivo della segnalazione, viene immediatamente presa in carico e viene ricercata una soluzione che può prevedere sia un supporto psicologico diretto (si chiama l’interessato al problema) che una ricerca di soluzione più allargata tramite il supporto delle Istituzioni (Scuola compresa). Il bullismo come ben sappiamo si evolve e diventa sempre più pericoloso.

