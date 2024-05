Il 19 maggio a Viterbo il Campionato Nazionale di Endurance

Endurance: a Viterbo il Campionato Nazionale Oltre settantadue minuti di gara per il centinaio di corridori al via, rappresentanti varie regioni italiane.

Si corre in solitaria o in squadra da due o tre componenti su un circuito di 6,5 km all’interno di un’area verde, ex discarica, ora rinaturalizzata

Roma – Domenica 19 maggio a Viterbo, in località “Le Fornaci”, si corre il Campionato Nazionale di Endurance XC24H “6 Ore per l’Ecologia” di mountain bike. La gara è su un tracciato a circuito di 6,5 km nella cornice di un’area parco, messa a disposizione da Ecologia Viterbo, sorta su una discarica mimetizzata nel verde e rinaturalizzata all’insegna della sostenibilità ambientale e dell’energia rinnovabile. Nelle sei ore e più di gara, energia, tenacia, forza e resistenza le qualità dei corridori, un centinaio attesi al via, in larga maggioranza laziali, ma con diverse presenze anche dalla Lombardia e dalle Marche. La corsa, aperta a tutte le categorie del ciclismo CSI, si svolgerà in modalità “solitaria” o in “team” da 2 o da 3 componenti per squadra. Su un percorso davvero suggestivo, oltre ai muscoli ed al cuore saranno pacco pignoni, cambi, freni e i materiali a fare la differenza. Quindici minuti in media per i giri più veloci del circuito serviranno per vestire al traguardo le maglie tricolori scudettate del Centro Sportivo Italiano.

