Il 2025 di Christopher Lucchesi: ancora “Tricolore”

Terzo nel campionato due ruote motrici dell’anno scorso, il pilota di Bagni di Lucca si ripropone nella massima serie italiana di rallies con la stessa vettura dei due anni addietro, la Peugeot 208 Rally4 della GF Racing, confermando anche al proprio fianco Enrico Bracchi, portando i colori della Scuderia Pintarally Motorsport. Il primo via sarà alla gara “di casa” del Ciocco, la settimana prossima.

Il Campionato Italiano Assoluto Rally (CIAR) bussa alle porte della stagione, il primo appuntamento sarà il 48° Rally “Il Ciocco e Valle del Serchio”, nel fine settimana prossimo, classico appuntamento di apertura e per Christopher Lucchesi si apre di nuovo l’impegno “tricolore”. Il 26enne pilota di Bagni di Lucca ha deciso di tornare ancora sulle strade della massima espressione delle corse su strada italiane con gli stessi presupposti della passata stagione, vale a dire con la Peugeot 208 Rally4 gommata Pirelli della squadra bresciana GF Racing, con la quale vi è una efficace collaborazione che dura ben dal 2019 e che ha prodotto molte soddisfazioni sportive oltre a cementare un rapporto umano di alto profilo.

Lucchesi, che concorrerà per il “tricolore” due ruote motrici, dove nel 2024 ha finito in terza posizione dopo aver lottato per i vertici fino all’epilogo, avrà di nuovo al fianco l’esperto copilota Enrico Bracchi e conferma avere di nuovo in “cabina di regia” la Scuderia Pintarally Motorsport, della quale è entrato a far parte dalla passata stagione, instaurando un forte rapporto di stima e amicizia.

L’obiettivo di Lucchesi e Bracchi è quello di tornare a farla da protagonisti nei quartieri alti della classifica delle due ruote motrici, partecipando anche al Trofeo Pirelli Star Rally4 “Top”, contando su un “pacchetto” oramai consolidato ed in grado di competere ad alti livelli.

INTERVENTO DI CHRISTOPHER LUCCHESI: “Finalmente si torna ad accendere i motori, ad assaporare il gusto forte della sfida. Partiamo per una nuova stagione riconfermando praticamente tutto il “pacchetto” che abbiamo visto lo scorso anno funzionare davvero bene. Dalla squadra alla vettura, al mio copilota Bracchi, grande professionista, alla Scuderia Pintarally Motorsport, con la quale si è cementato un rapporto di forte stima e soprattutto di amicizia, che spero possa proseguire a lungo perché tengono molto al rapporto con le persone anche oltre lo sport, cosa sempre più rara. Siamo dunque un bel team, insieme alla mia famiglia e a tutti gli sponsor che ci supportano, quindi daremo il massimo dalla prima all’ultima prova speciale della stagione, al Ciocco poi sarò alla gara di casa, doppiamente voglio far bene!”.

Il Rally Il Ciocco targato duemilaventiquattro promette di essere, ancora una volta, severo e tecnico palcoscenico di grandi sfide. Ritorna, dopo tre lustri circa, una “piesse” che oggi prende il nome di “Fabbriche di Vergemoli” (km.14,14), viene nuovamente proposta la prova di “Puglianella” (km.7,29), ci sarà “Coreglia” (Km. 7.49) e i sempre temuti 20 km circa della classica “Careggine”. La spettacolare prova in diretta televisiva, e Power Stage nel primo passaggio, sarà “Il Ciocco”, disegnata interamente tra le nervose strade all’interno della Tenuta.

Partenza da Viareggio alle 21,00 di Venerdì 21 marzo, arrivo finale domenica 23 alle 14,00 a Castelnuovo Garfagnana.

Lucchesi jr prosegue anche per questo 2025 il proprio ruolo di “ambasciatore” del patrimonio e della cultura di Bagni di Lucca, conferitogli da tempo dall’Amministrazione Comunale. Impegno e responsabilità importanti, per Christopher che, onorato di questo patrocinio rinnovato, per l’intera stagione proseguirà il proprio impegno al massimo possibile per promuovere e valorizzare il territorio che lo ha visto nascere e crescere.

Foto di AMICORALLY

Com. Stam. + foto