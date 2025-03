Il 2025 di Club Lotus Italia si apre in pista: sabato 15 marzo “Cli Trophy” sbarca al Misano World Circuit

Sabato 15 marzo l’esordio stagionale con tre turni esclusivi e cronometrati. Altre cinque date in calendario per la serie di manifestazioni on track targate Cli, tra cui la tappa al Red Bull Ring, in Austria, il prossimo 7 aprile

Montecatini Terme – Esordio di stagione per Club Lotus Italia che è pronto ad aprire il nuovo anno con un altro imperdibile appuntamento. “CLI Trophy 2025”, la serie di manifestazioni in pista organizzata dal club e dedicata ai proprietari di vetture Lotus e derivate (Caterham 7, Opel Speedster), sbarcherà stavolta al Misano World Circuit nella giornata di sabato 15 marzo. Ben trentuno Lotus drivers, provenienti da tutta Italia e dall’estero, avranno la possibilità di scatenarsi tra i cordoli del veloce tracciato romagnolo.

Presente una grande panoramica della produzione “made in Hethel”: dall’Elise S1 alla più moderna Emira, passando da iconiche vetture come Exige, 2eleven e 3eleven.

I partecipanti avranno come di consueto a disposizione tre turni in pista esclusivi e cronometrati, il servizio di assistenza specializzato Lotus fornito da Team Santilli e saranno seguiti dagli istruttori di 69 Racing Academy, anche per consigli di guida direttamente a bordo vettura. Non mancheranno infine i servizi foto/video della giornata, il servizio catering e riconoscimenti per tutti i partecipanti.



Ogni appuntamento di CLI Trophy rappresenta un’occasione unica per condividere la passione per Lotus nella sicurezza di un circuito, in un clima di amicizia e sportività, con l’obiettivo di migliorare le proprie capacità di guida grazie al supporto di istruttori qualificati.



Dopo l’appuntamento di Misano sono in calendario altre cinque date del Trophy 2025, che si terranno all’interno di importanti circuiti nazionali e internazionali:

− Red Bull Ring (Austria), 7 aprile (SOLD OUT)

− Mugello Circuit, 4 maggio (SOLD OUT)

− Imola, 14 settembre

− Franciacorta, 18 ottobre

− Cremona, 22 novembre.

Per maggiori informazioni sulle attività di CLI:

− www.clublotusitalia.it

− info@clublotusitalia.it

Com. Stam. + foto

CLUB LOTUS ITALIA: CHI SIAMO – Fondato in Toscana nel 2012, Club Lotus Italia è il principale e più longevo Lotus club della penisola, con quasi 500 tesserati e 12 anni di attività. L’associazione, con sede in Toscana, a Montecatini Terme, ha rilevanza non solo nazionale (vantando soci in tutta Italia, dalla Sicilia alla Lombardia) ma anche internazionale (con soci dalla Svizzera, dalla Grecia, dal Belgio). Con ben 8 eventi all’anno, suddivisi tra strada e pista, Club Lotus Italia è da annoverare tra i Lotus Club più attivi al mondo.