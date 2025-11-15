Il 22° Rally del Tirreno-Messina Parte da Piazza Duomo

Dopo le prime indicazioni dello shakedown con il miglior riferimento di Rusce l’evento organizzato da Top Competition si appresta alla cerimonia di partenza nel cuore della Città dello Stretto che darà il via alla Finale Nazionale Coppa Italia Rally ACI Sport 2025.

Messina – Il 22° Rally del Tirreno-Messina ha acceso i motori e si prepara per la grande serata inaugurale che quest’oggi colorerà la Città dello Stretto di calore, passione e sport.

La Finale Nazionale Coppa Italia Rally ACI Sport 2025, quest’anno ospitata dall’evento organizzato dalla Top Competition, si è aperta in mattinata con lo shakedown, prima occasione per i concorrenti di testare le vetture in assetto da gara ed affinare le messe a punto in vista della competizione vera e propria. Nel corso della sessione, che ha interessato un tratto della prova di “Reginella”, l’emiliano Antonio Rusce, navigato dal lombardo Gabriele Zanni, su Skoda Fabia RS Rally2 (Meteco Corse) ha segnato il miglior riferimento in 1’26.6. Molto bene anche i pugliesi Francesco Rizzello e Cristian Quarta (Salentomotori) a 6 decimi, solo un decimo davanti al pilota di casa Emanuele La Torre con Rosario Siragusano (Team Phoenix).

“Tenevamo molto a essere presenti. Ci siamo divisi tra la nostra Zona e la Toscana per qualificarci. Siamo contenti e vogliamo fare bene: tanta qualità al via, ma teniamo giù e ci proviamo” le parole di Rusce dopo lo shakedown. “Cercheremo di dare il massimo. La cornice è meravigliosa e, da orgoglioso messinese, voglio dare tutto per gli spettatori e per chiudere al meglio la stagione” l’intenso commento pre gara di Emanuele La Torre.

Il vincitore della Finale 2024, il palermitano Marco Pollara con Giuseppe Princiotto (CST Sport), ha siglato il suo migliore riferimento in 1’27.4 quindi sempre a meno di un secondo dal tempo più veloce di queste prove libere. “È come la gara di casa. Le sensazioni sono buone, il team è nuovo e il feeling è positivo: ora vediamo il confronto in gara” le sue parole. In evidenza anche altri protagonisti di questa finale: i veneti Manuel Sossella e Matteo Zaramella (New Turbomark) sono in scia così come i comaschi Alessandro Re e Daniel Pozzi (FP Sport) ed il vercellese Ivan Carmellino, con Massimo Minazzi, il driver già plurivincitore del Campionato Italiano Velocità su Ghiaccio, tutti su Skoda Fabia.

Fuori programma per Alessio Pollara e Sergio Raccuia, autori del migliore riferimento tra le due ruote motrici. L’equipaggio palermitano al terzo passaggio è incappato in un errore che ha danneggiato l’anteriore della Peugeot 208 Rally4 (CST Sport) ed ora chiamerà i meccanici ad un lavoro extra per consentire di prendere il via della gara. Bene anche il pilota di Maranello Lorenzo Grani, con Samanta Grossi, sempre su Peugeot 208 turbo (Pintarally), mentre tra le Rally3 si anticipa un confronto acceso tra il giovane sardo Valentino Ledda con Claudio Mele (Gass Racing) e il portacolori CST Sport Ernesto Riolo, con Giulia Marin, entrambi su Renault Clio.

In Rally5 ottime sensazioni per il pilota di Caltanissetta Michele Cortese con Paolo Guttadauro, di poco più efficace rispetto ai veneti Michele Falezza e Giulia Tomasi (Pintarally), entrambi su Renault Clio.

Il 22° Rally del Tirreno-Messina entrerà ora nella sua fase competitiva e lo farà con una imperdibile cerimonia di partenza in programma dalle 18:00 in Piazza Duomo a Messina, che si è vestita a festa già dal pomeriggio grazie all’accoglienza e all’entusiasmo della Città Metropolitana. I piloti affronteranno poi le due prove notturne di questa giornata d’apertura: “Le Masse”, di 3.4 chilometri, avrà il compito di dare i primi riferimenti cronometrici, con il suo sviluppo tecnico e guidato, mentre “Reginella”, di 4.10 chilometri, utilizzerà anche il tratto dello shakedown. Il PalaRescifina sarà teatro dell’assistenza, prevista alle 19:42, mentre dalle 20:30 le vetture rientreranno e sfileranno in Piazza Duomo dove resteranno in riordino fino alla giornata di domani, quella più lunga e sicuramente decisiva, da cui usciranno alle ore 7.00.

ACI Sport TV (Canale 228 SKY, 52 TivùSat e streaming acisport.tv) si collegherà in diretta alle 18:42 dalla PS1 e alle 20:40 per la chiusura di tappa, direttamente in Piazza Duomo, dando voce ai protagonisti di questo adrenalinico appuntamento.

Ph 1 E La Torre 2 A Rusce 3 Rizzello

com. Stam. + foto