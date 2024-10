Il 26-27 Ottobre il 16° Slalom Città di Avola

La gara, organizzata da Pro Motor Sport Siracusa con la promozione dell’ Automobile Club Siracusa e il sostegno dell’ Amministrazione Comunale, chiuderà il Campionato Italiano e sarà round a massimo coefficiente per la serie siciliana, promossa dalla Delegazione Regionale Aci Sport. Approvato il Regolamento di gara e subito aperte le iscrizioni

Siracusa. Partito il conto alla rovescia per la 16^ edizione dello Slalom Città di Avola. Con l’approvazione del Regolamento Particolare di Gara si sono aperte le iscrizioni per l’avvincente competizione tra i birilli, che il 27 Ottobre si svolgerà sul collaudato tracciato di 2,850 km che porta ad Avola Antica. Sarà l’ultimo appuntamento del Campionato Italiano Slalom e potrebbe ancora essere determinante per la classifica, in base ai risultati del penultimo impegno tricolore che si correrà il giorno 14 del mese corrente. La gara sarà valida anche per il Campionato Siciliano, serie promossa dalla Delegazione Regionale Aci Sport, con il massimo coefficiente che quest’anno è stato fissato a 1,5 .

Lo Staff di Pro Motor Sport Asd Siracusa, capitanato da Sergio Imbrò, che già da tempo è al lavoro per la migliore riuscita della manifestazione, può contare sulla promozione da parte dell’Automobile Club Siracusa e sul sostegno dell’Amministrazione Comunale con la Sindaca Rossana Cannata grande sostenitrice della manifestazione, come incentivo per la notorietà, di per se ridondante, della splendida città barocca che lei guida.

“Ci stiamo avviando – ha dichiarato Imbrò – ai giorni clou della manifestazione, questo vuol dire moltiplicare l’impegno e ottimizzare le forze, per fare sempre meglio, avendo capitalizzato il successo, come ogni particolare della bellissima edizione del 2023 che ha visto, proprio ad Avola assegnare il titolo di Campione Italiano, per altro ad un pilota siciliano. A prescindere, se questo dovesse ripetersi o meno, noi daremo il massimo, dal momento che siamo stati premiati per due anni consecutivi con questa titolarità nazionale e faremo di tutto per mantenerla”.

La scadenza per aderire alla gara siracusana è fissata alle ore 12.00 di mercoledì 23 Ottobre, seguirà l’ufficializzazione dei piloti ammessi alle verifiche sportive e tecniche che si terranno, come di consueto, al Centro Giovanile di Via Piersanti Mattarella, a partire dalle ore 15.00/15,30 del giorno 26 cui farà seguito il briefing dei piloti con il Direttore di Gara. Domenica 27 la ricognizione del tracciato, rallentato da 11 birillate è fissata alle 9.00. Seguiranno le tre manche di gara, che stabiliranno il 16° trionfatore dello Slalom. La cerimonia di premiazione è prevista in Piazza Santa Venera ad Avola Antica.

Lo scorso anno vinse Salvatore Puglisi su Radical SR4 e festeggiò il secondo titolo tricolore consecutivo, davanti a Salvatore Venanzio su una vettura identica ed a Salvatore Arresta su Gloria B5 Evo.