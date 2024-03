Il 3° Rally Città di Foligno pronto a sventolare la prima bandiera di partenza della stagione su terra

Motori accesi da stamane, con le prove di qualifica per l’ordine di partenza, preludio alle accese sfide di domani. Questa sera, dalle 19,00 cerimonia di partenza da Piazza della Repubblica a Foligno.

Un valore aggiunto alla gara, tra i tanti che propone, è che vi sarà il debutto assoluto della Toyota GR Yaris Rally2, affidata al finlandese Heikkilä, autore del miglior tempo sulla prova di qualifica.

Foligno (Perugia) – Dalla mattina odierna, il 3° Rally Città di Foligno, ha acceso i motori. Si è entrati in “clima” con le prove libere per i piloti prioritari e per le vetture di categoria Rally2/R5, le “top car”, poi a seguire vi è stata la prova di qualifica per determinare l’ordine di partenza e successivamente al pomeriggio, dopo pranzo, il test con le vetture da gara per tutti gli altri concorrenti iscritti.

Ottantaquattro adesioni, 34 iscritti al Campionato (quindi con possibilità di prendere punti per la classifica) e otto Nazioni straniere rappresentate, insieme ad un percorso molto tecnico sono le particolarità di questo avvio dei due campionato tricolori su terra, per “moderne” e per le “storiche”.

Il più veloce nella “Qualifying Stage” è stato il finlandese Mikko Heikkilä che, diversamente da quando riportato nell’elenco iscritti, in luogo della Skoda Fabia con cui era segnato, si è presentato a Foligno con la nuova Toyota GR Yaris Rally2, che di fatto ha dunque registrato il debutto assoluto in Italia della vettura.

Ha dunque messo subito le cose in chiaro Heikkilä, è qua per vincere. Il super tempo di 1’19.305 fatto registrare dal campione finlandese nella prima “qualifying stage” del Campionato Italiano Rally Terra gli è valso così la vittoria della manche e la possibilità di scegliere per primo, assieme al suo navigatore Kristian Temonen, in quale posizione partire domani tra le prime dieci.

Il driver finnico, che pure aveva fatto un solo passaggio nelle prove libere, ha subito portato la sua Toyota GR Yaris della romana StepFive Motorsport e gommata Michelin davanti a tutti. Dietro di lui si è acceso in un nulla Alberto Scandola, Campione Italiano Assoluto nel 2012 ed “aficionado” della terra, che ha fermato il cronometro in 1’20.484, piazzandosi al secondo posto in coppia con Paolo Cargnelutti su Skoda Fabia di PA Racing.

Terzo poi Alberto Battistolli, con Simone Scattolin su altra Fabia ma RS e griffata MRF, a 1.203” dal chrono di Heikkilä.

Prestazione solida poi anche per Tommaso Ciuffi e Pietro Cigni, gli ultimi a rimanere a meno di 2” dal vincitore. Quinti poi Oldrati-Ciuffi seguiti da Gamba-Gonella, con diversi equipaggi stranieri inseritisi seguito a completare la top 10. Pucci Grossi-Cardinali infatti ottavi, sono chiusi in classifica tra i finlandesi Lavio-Vaaleri (7°) ed i tedeschi Muller-Hirsch, noni e seguiti a poco più di un decimo dal corso Quilichini, con al fianco Belhacene.

CLASSIFICA DELLA “QUALIFYING STAGE”:

1. HEIKKILA-TEMONEN (Toyota Yaris RS) in 1’19.305;

2. SCANDOLA-CARGNELUTTI (Skoda Fabia R5 Evo) a 1.179;

3. BATTISTOLLI-SCATTOLIN (Skoda Fabia Rs Rally 2) a 1.203;

4. CIUFFI-CIGNI (Skoda Fabia R5 Evo) a 1.786;

5. OLDRATI-CIUCCI (Skoda Fabia Rs Rally 2) a 2.960;

6. GAMBA-GONELLA (Skoda Fabia Rs Rally 2) a 3.000;

7. LAVIO-VAALERIA (Skoda Fabia R5 Evo) a 3.965;

8. GROSSI-CARDINALI (Skoda Fabia R5 Evo) a 4.009;

9. MULLER-HIRSCH (Skoda Fabia R5 Evo) a 4.491;

10. QUILICHINI-BELHACENE (Skoda Fabia Rally 2 Evo) a 4.627

Stasera dalla 19, bagno di folla in Piazza della Repubblica a Foligno, poi domani, domenica 10 marzo il clou della competizione. I concorrenti lasceranno il riordinamento notturno dalle ore 07,31 e le 9 sfide cronometrate saranno nell’arco di tutta la giornata con la bandiera a scacchi pronta a sventolare, sempre in Piazza della Repubblica a Foligno dalle ore 17,30, con premiazione sul palco.

NELLA FOTO: HEKKILÄ IN AZIONE (FOTO MASSIMO BETTIOL)

Com. Stam. + foto