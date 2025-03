Il 4 aprile riparte il tour Bicimparo – Kinder Joy of Moving 

In rampa di lancio l’edizione 2025 dell’iniziativa nata dalla sinergia tra FCI e Ferrero con 22 eventi che toccheranno quasi tutte le regioni italiane. La finalissima a Viareggio in occasione del Meeting Giovanissimi

Riparte il Tour Bicimparo Kinder Joy of Moving, che anche quest’anno vedrà impegnate, in stretta collaborazione, la Federazione Ciclistica Italiana e Ferrero. Un’edizione, quella 2025, ancora più ricca di contenuti: partendo dal corretto uso della bicicletta per incentivare il movimento ed il gioco tra le giovani generazioni, quest’anno verranno affrontate anche importanti tematiche quali l’inclusione, l’ambiente e la sicurezza stradale, tema quest’ultimo, che tocca molto da vicino tutti gli utenti della strada che utilizzano le due ruote.

Quest’anno il tour toccherà quasi tutte le regioni Italiane e, come lo scorso anno, sarà seguito da uno staff di Tecnici di alto livello, tutti laureati in scienze motorie ed esperti di ciclismo, che garantiranno la realizzazione di un format omogeneo sull’intero territorio nazionale. Le location identificate dalle società organizzatrici, con il supporto dei propri Comitati Regionali, garantiranno la possibilità di partecipare anche alle bambine ed ai bambini non ancora tesserati, coinvolgendo gli Istituti Scolastici presenti in loco.

“Bicimparo-KJOM è una bella iniziativa pensata per avvicinare i più giovani al ciclismo in modo consapevole e sicuro; si sta rivelando anche un’opportunità per ampliare il bacino dei nostri tesserati, facendo scoprire il fascino del ciclismo a un numero sempre maggiore di ragazzi e ragazze” ha dichiarato Cordiano Dagnoni, presidente della FCI. “Dal 2022, grazie alla collaborazione con Ferrero, promuoviamo stili di vita sani, i valori che contraddistinguono il nostro sport e l’importanza della sicurezza stradale”.

COME FUNZIONA? – Si partirà il 4 aprile dalla Sardegna (Sarroch) per raggiungere la Liguria (Genova) il 21 maggio. Ciascuno dei 22 eventi previsti sarà articolato in momenti diversi. Le mattinate saranno dedicate agli alunni degli istituti scolastici locali, con un obiettivo chiaro: insegnare loro a conoscere e usare la bicicletta in modo corretto, anche come mezzo di trasporto quotidiano.

A dare una marcia in più all’iniziativa ci penseranno gli agenti della Polizia Stradale, pronti a tenere lezioni di educazione stradale, spiegando le regole della sicurezza e mettendo in guardia contro i comportamenti rischiosi sulle strade. “Il nostro lavoro è anche quello di promuovere la cultura della guida sicura attraverso iniziative come queste che hanno lo scopo di “raggiungere” e coinvolgere gli utenti della strada per accrescere la consapevolezza del ruolo attivo che ciascuno di noi ha in un’ottica di sicurezza partecipata”, è quanto ha affermato il Direttore del Servizio Polizia Stradale Dott. Santo Puccia.

Nel pomeriggio, spazio alla competizione e al divertimento per i giovani ciclisti. I tesserati della FCI si metteranno alla prova in percorsi di abilità in bicicletta, un banco di prova che servirà anche per selezionare la squadra regionale destinata alla finale nazionale di Bicimparo-KJOM, evento fissato per il 21 giugno a Viareggio, in occasione del Meeting Nazionale di Società per Giovanissimi 2025. Quest’anno il progetto si arricchisce di tre eventi speciali realizzati in collaborazione con un partner d’eccezione, il cui nome sarà presto svelato, promettendo ulteriori sorprese e momenti di grande coinvolgimento.

Con un programma così ricco e un obiettivo chiaro – educare, divertire e sensibilizzare i più giovani – il Tour Bicimparo – KINDER JOY OF MOVING 2025 si prepara a lasciare un segno importante nel panorama sportivo ed educativo italiano. L’entusiasmo è già alle stelle: non resta che salire in sella e partire!

KINDER MUOVE LA GIOIA con il progetto di Responsabilità Sociale Kinder Joy of Moving

Kinder Joy of moving è un Progetto internazionale di Responsabilità Sociale del Gruppo Ferrero. Il progetto si impegna ad incentivare la predisposizione naturale dei bambini a muoversi e giocare, nella convinzione che un’attitudine positiva nei confronti del movimento e dello sport possa rendere i bambini di oggi adulti migliori domani.

Il Metodo Joy of Moving

Joy of moving è un metodo educativo innovativo, sperimentato e validato scientificamente dall’UNIVERSITÀ DI ROMA “FORO ITALICO”, con il CONI e il MIM del Piemonte: un metodo che nasce dal gioco, in grado di favorire non solo lo sviluppo motorio, ma anche quello cognitivo, emozionale e relazionale dei bambini. Un metodo educativo innovativo e originale che porta la gioia del movimento attraverso il gioco, pensato per famiglie, insegnanti, educatori e allenatori. Creato sulla base di evidenze scientifiche, pone al centro il bambino attivo e consente di migliorarne le competenze motorie, cognitive, emozionali e sociali. Ferrero ha predisposto una apposita piattaforma digitale per la diffusione e per l’approfondimento della metodologia accessibile su www.joyofmovinghandbook.com

Le Partnership con le Federazioni Nazionali Sportive

In partnership con alcune Federazioni Sportive Nazionali, il progetto Kinder Joy Of Moving sostiene programmi di educazione motoria riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. Questo approccio ha portato lo sport nelle scuole, favorendo la sperimentazione di una varietà di discipline. Attraverso queste iniziative, i bambini hanno la possibilità di sviluppare una comprensione più profonda e completa dell’importanza dell’esercizio fisico nella loro vita quotidiana.

La polisportività come diversificazione delle opportunità

Oltre alle iniziative nelle scuole, il programma Joy of Moving sostiene anche attività extrascolastiche, come campi estivi e campionati giovanili di discipline sportive quali ciclismo, scherma, vela, tennis, tennis da tavolo e sport invernali. Questa diversificazione permette ai bambini di scoprire le proprie passioni, i propri talenti e le proprie inclinazioni. Inoltre, contribuisce a coltivare un senso di competenza e realizzazione personale tra i giovani atleti emergenti.

Diversità ed inclusione

L’attività sportiva giovanile nella concezione Ferrero è anche un potente mezzo per sviluppare una attitudine al rispetto delle regole e del rispetto dei propri simili ed abitua alla socializzazione ed alla inclusione sociale. Nel pensiero di Ferrero con Kinder Joy of moving sport e movimento sono per tutti. L’accesso allo sport è un diritto per i giovani soprattutto per coloro che per condizioni fisiche o economiche è precluso. Per questo con Kinder Joy of Moving Ferrero insieme ai partner dà il suo contributo all’inclusione agevolando l’accesso alle iniziative sportive anche ai bambini con disabilità, un esempio di successo è il Weelchair con la Federazione Tennis e Padel. Anche in tema di accessibilità l’impegno è forte attraverso il sostegno a Save The Children per combattere la povertà educativa in aree particolarmente svantaggiate dove Kinder Joy of moving affianca i programmi didattici di alcuni Punti luce in ambito sportivo.

Com. Stam. + foto FCI