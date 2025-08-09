Il 43° Rally di Casciana Terme lancia la volata finale della coppa rally di zona 7

Per la penultima prova della serie regionale, l’organizzazione Laserprom 015, proporrà lo stesso format della passata edizione, con riconfermata la “superprova” di Pontedera del sabato sera.

Casciana Terme Lari (Pisa) – La Coppa Rally di zona 7, si avvia al rush finale, mancano due prove al termine e il 43. Rally di Casciana Terme, in programma per il 6-7 settembre, aprirà questa fase delicata della stagione in Toscana.

La competizione organizzata da Laserprom 015 con il forte stimolo dell’Automobile Club Pisa e congiuntamente con la ampia ed appassionata collaborazione dei comuni di Casciana Terme Lari, Pontedera, di Castellina Marittima, Chianni, Montecatini Valdicecina e Riparbella,

oltre che delle Terme di Casciana, è stata definita nei dettagli. Dettagli che tornano a identificare l’evento soprattutto come un imprescindibile veicolo di promozione del territorio, proprio per questo le istituzioni sono al fianco dello staff promotore con grande convinzione e voglia di guardare lontano.

L’evento sarà valido anche per il Trofeo Rally Toscano, per il Trofeo Rally Aci Lucca, per i monomarca Pirelli Accademia e R-Italian Trophy, avrà quindi molti argomenti, proponendo sfide di alto livello tecnico, incentivate dall’avere di nuovo – per il secondo anno – le vetture storiche, per il “2° Historic Casciana Terme”.

Il percorso è già pronto e ricalca quello dell’edizione dell’anno passato, avendo riscosso ampi consensi dagli equipaggi. Sarà punteggiato da sette prove speciali da correre in due giornate di gara. Si avvierà la sfida verso l’ora di cena di sabato 6 settembre, con la “Superprovaspeciale” di Pontedera, che nei due anni addietro ha avuto un forte impatto, assai seguita dal pubblico delle grandi occasioni, contato in circa 5000 presenze per ognuna delle due occasioni proposte. La gara scatterà appunto dalla celebre “Città della Vespa” alle 19,40 dando poi il via alle sfide dalle ore 20,00.

Seguirà il riordinamento notturno per poi riprendere a gareggiare l’indomani, domenica 7 settembre, con altre tre prove da ripetersi due volte. L’arrivo sarà a Casciana Terme, nella centralissima Piazza Garibaldi, a partire dalle 16,35. Il totale di distanza cronometrata sarà di 65,260 chilometri a fronte del totale di 241,480.

La passata edizione della gara venne vinta dal reggiano Antonio Rusce, con una Skoda Fabia RS Rally2, il quale proprio a Casciana Terme avviò la collaborazione con il copilota Gabriele Zanni, che lo asseconda anche quest’anno nella sua partecipazione al Campionato Italiano Assoluto Rally.

Nella foto: RUSCE-ZANNI IN AZIONE nell’edizione 2024 (Foto di AmicoRally)

