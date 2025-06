Il 44. Rally Appennino Reggiano è di Tosi-Del Barba (Skoda)

L’iconica gara che l’Automobile Club Reggio Emilia ha affidato in gestione a MaremmaCorse 2.0 ha proseguito la sua grande tradizione sportiva con un confronto sulla strada assai acceso e spettacolare sul filo dei decimi di secondo.

Il pilota di Carpineti ha saputo resistere ai ripetuti attacchi di un mai domo Antonio Rusce, finito al posto d’onore per soli tre secondi e terzo ha chiuso Ivan Ferrarotti, per un tris di Skoda Fabia RS).

Tra le due ruote motrici prestazione di spessore di Alex Ferrari, con la Peugeot 208 rally4, inseritosi di forza anche nella top ten assoluta.

Castelnovo né Monti (Reggio Emilia), 22 giugno 2025 – E’ stata una giornata di grande sport e di grande spettacolo, il 44. Rally Appennino Reggiano, terzo round della Coppa Rally di zona 6, costantemente giocata sul filo dei decimi di secondo da Gianluca Tosi e Antonio Rusce. Entrambi reggiani, entrambi con una Skoda Fabia RS, i due hanno ingaggiato un duello adrenalinico che si è concluso all’ultimo metro di gara con la vittoria andata a Tosi per soli tre secondi. Una grande gara, per entrambi, che hanno confermato il loro calibro in quella che è stata anche una vera e propria guerra di nervi.

L’attesa era molta, in zona, l’edizione duemilaventicinque dell’iconica competizione che l’Automobile Club Reggio Emilia ha affidato in gestione alla MaremmaCorse 2.0, il prosieguo della lunga tradizione è stato assicurato da una competizione di alto profilo caratterizzata, come già detto, soprattutto dal dualismo tra il driver di Carpineti navigato dal fido Alessandro Del Barba e da quello di Rubiera, affiancato da Gabriele Zanni.

Il primo giro di prove ha visto Tosi spuntarla con decisione mentre Rusce non troppo lontano lamentava una errata scelta di gomme, mentre durante la terza “piesse” ha alzato bandiera bianca l’attesissimo pure lui Davide Medici, con De Luis, scivolato fuori strada con la Skoda. Poi, nel secondo loop di impegni Tosi ha avuto un calo fisico e Rusce si è rimesso sotto in modo preoccupante per il leader ed alla fine è stato necessario attendere le ultime tre prove per andare a scrivere il nome del vincitore nell’albo d’oro del “reggio”. Un albo d’oro dove figurano “nomi” di spessore del rallismo nazionale e che Tosi e Del Barba hanno firmato per la seconda volta consecutiva.

Una storia dunque appassionante, abbracciata da una bella giornata di sole, che sul podio assoluto, dopo Tosi e Rusce ha visto salire un altro reggiano, Ivan Ferrarotti, con Grimaldi alle note, anche lui su una Fabia RS. Reduce dal ritiro al recente “Due Valli” di Verona, il pilota di Castelnovo ne’ Monti pur viaggiando su ritmi alti non ha mai cercato rischi, chiudendo la sfida con soddisfazione, anche ottimo training in vista del prossimo impegno “tricolore” di Roma tra due settimane.

Quarta posizione finale per Manuel Milioli e Silvia Maletti, con una Skoda Fabia pure loro, con il “brivido” di una panne elettrica finale che però non ha compromesso un risultato anche per loro di soddisfazione e quinto ha finito il sardo Antonio Dettori, con Marco Demontis (Skoda), autori pure loro di una prestazione di livello e costantemente in alta classifica. Non troppo lontani da loro anche Leuratti-Ibatici (Skoda), finiti al sesto posto.

Grandi performance anche tra le due ruote motrici, dove anche in questo caso i colori reggiani hanno fatto la voce grossa. Prestazione cristallina per Alex Ferrari, con alle note Virgilli che, con la Peugeot 208 Rally 4 ha imposto subito un ritmo serrato parso costantemente non facile da tenere per il resto della compagine. Il pilota di Felina si è subito insediato nella top ten assoluta, finendo poi anche settimo assoluto sotto la bandiera a scacchi.

Note positive anche dal giovanissimo sardo, 18 anni fatti lo scorso aprile, Valentino Ledda, pilota sotto la lente di Aci Team Italia, arrivato sulle strade dell’Appennino per fare esperienza sull’asfalto con la Renault Clio Rally3 con la quale partecipa quest’anno al Campionato di Rally in Finlandia. Ottime le prestazioni e le indicazioni fornite, sempre nella top ten assoluta (all’ottavo posto finale con merito), con al fianco Claudio Mele.

La seconda miglior prestazione tra le due ruote motrici l’ha fornita poi un altro reggiano, Federico Francia, protagonista nel Trofeo Lancia, con la sua Ypsilon HF, con la quale ha di certo sfruttato le strade amiche per proseguire a trovare con essa il miglior feeling per andare ad affrontare la restante stagione del monomarca di casa Stellantis. Sua la decima piazza finale di soli 5”3 dalla Skoda di “Iceman”-Braga.

