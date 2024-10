Il 9° Rally “Colline Metallifere e Val di Cornia”

La gara sarà il 26 e 27 ottobre, di nuovo l’ultima prova del Trofeo di Zona per le auto storiche e per questo partiranno in testa alla corsa. Confermate partenza ed arrivo in centro a Piombino. Prevista premiazione per le vetture a “due ruote motrici” Chiusura iscrizioni prevista per il 16 ottobre.

Piombino (Livorno) – Iscrizioni già aperte, da giovedì 26 settembre scorso, per il 9° Rally delle Colline Metallifere e Val di Cornia-7° Memorial Leonardo Tucci, in programma per il 26 e 27 ottobre. Confermata nuovamente la presenza delle vetture storiche, per il 4° Valdicornia Historic Rally, anche quest’anno prova finale del Trofeo Rally di 3^ Zona (TRZ), per cui proprio esse andranno ad aprire le partenze del rally.

La competizione, organizzata da Maremma Corse 2.0, è dunque entrata nella propria fase “calda”, quella decisiva delle iscrizioni, che resteranno aperte fino al 16 ottobre e per il settimo anno la gara, valida anche per il Trofeo Rally Toscano.

Farà base di nuovo a Piombino, dove viene confermata la migliore accoglienza sia dall’Amministrazione Comunale come pure dagli operatori del comparto ricettivo. La gara, già dal proprio nome identifica bene un territorio esteso ad alta vocazione turistica oltre che ricca di memorie storiche. Si torna dunque a riconfermare l’evento come volàno per l’indotto turistico-ricettivo e ideale veicolo per l’immagine della città portuale e del suo hinterland. Sport e promozione del territorio sono sempre più convintamente le fondamenta del lavoro dell’organizzazione nel pensare la gara, che quest’anno conferma i comuni coinvolti al fianco dell’organizzazione. Oltre a Piombino, vi sono quelli dell’intera area della Val di Cornia: San Vincenzo, Sassetta, Suvereto, Monteverdi e Campiglia Marittima.

IL PROGRAMMA: PIOMBINO ANCORA CUORE PULSANTE

Si torna di nuovo in centro della città portuale, come partenza ed arrivo, in Corso Italia ed il percorso, ricavato con soddisfazione dalla storia del rallismo toscano e nazionale, verte su sette prove speciali in totale, una sfida che si avrà in due giorni.

Il quartier generale della competizione sarà, come lo scorso anno, alla Marina di Salivoli, nei cui pressi sarà organizzato anche il Parco di Assistenza.

Il percorso, sarà in grado di soddisfare i “palati più fini”. In totale sono 7, le Prove Speciali proposte, distribuite in due giorni, per un totale cronometrato di 61,720 chilometri, sui totali 348,120.

Al sabato, 26 ottobre, dopo la partenza in centro città a Piombino – Corso Italia – alle ore 16,31, si disputeranno tre prove speciali con l’incanto dei fasci di luce che tagliano l’oscurità. Due volte il passaggio sulla celebre “Sassetta”, con il primo che arriverà fino al paese, oltre a riproporre la “Super Prova Speciale”, dove lo spettacolo la farà da padrone. Un’iniziativa resa possibile dalla forte e convinta collaborazione dell’Autorità portuale.

Il resto delle sfide sarà l’indomani, domenica 27 ottobre. Attenderà i concorrenti un ambo di prove da ripetere due volte, strade che appartengono alla storia del rallismo nazionale, vale a dire “Monteverdi” (Km. 13,250) e “Campiglia” (Km. 4,750), che rispecchiano lo sviluppo della passata edizione.

Seguirà l’arrivo, sempre in Corso Italia a Piombino, dalle ore 15,40, con premiazione sul palco. Una premiazione che verrà resa di maggior valore in quanto verrà proposto il podio per le vetture a due ruote motrici, insieme alle altre previste da regolamento.

Riordino notturno tra sabato e domenica previsto di nuovo a Piombino, i due della prima giornata a San Vincenzo in Corso Vittorio Emanuele, mentre a Venturina si avrà l’unico riordinamento della domenica.

IL “MEMORIAL LEONARDO TUCCI”

La gara sarà di nuovo intitolata a Leonardo Tucci, il driver originario della bassa provincia livornese, prematuramente scomparso nel 2012, uno sportivo di alto livello e carisma, il cui ricordo è ancor oggi molto forte. Sarà la settima edizione del “memorial” a lui dedicato.

L’edizione del 2023 vide la vittoria del trevigiano Marco Signor, in coppia con Bernardi su una Skoda Fabia R5, davanti a Senigagliesi-Lupi e Tucci Farnocchia, anche loro su una Fabia. La parte “historic” vide invece il successo del lucchese Giovanni Mori, con Frosini, sulla BMW M3.

9° Rally “Colline Metallifere e Val di Cornia” iscrizioni aperte

NELLA FOTO: SIGNOR-BERNARDI, I VINCITORI DEL 2023 (FOTO AMICORALLY)