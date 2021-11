Il Beethoven sorridente di Marios Panteliadis nella Roma svelata dei Floridi Doria Pamphilj

Domenica 14 novembre, ore 16.00, in occasione della riapertura dell’Ospitale di Santa Francesca Romana, l’Associazione Culturale MUSICOPAIDEIA propone ai romani la riscoperta di un polo museale nascosto e affascinante nel cuore di Trastevere e lo fa unendo le arti sotto l’egida della musica, in linea con le sue finalità statutarie.

L’Ospitale è una rara isola di accoglienza, capace non solo di curare anziani in difficoltà sociale nella sapiente tradizione spirituale di Santa Francesca, ma anche di regalarvi una straordinaria esperienza di bellezza che la famiglia Doria Pamphilj ha saputo conservare per tutti questi secoli. Ad illustrare e a guidare il pubblico nella visita al raro gioiello romanico della Chiesa di Santa Maria in Cappella, impreziosita dai capolavori dell’Algardi e del Borromini, al seicentesco Giardino delle Delizie di Donna Olimpia e all’Ospitale neoclassico di Busirivici sarà il padrone di casa Don Massimiliano Floridi, consorte della principessa Gesine Doria Pamphilj.

Al termine della visita Musicopaideia risponde a questa apertura con la presentazione/concerto di una novità editoriale, il CD Beethoveniano dell’ottimo pianista greco Marios Panteliadis, fresco di pubblicazione con la Da Vinci Classics (Bagatelles Op.33 e 126, Rondos Op.51 No.1 e 2, il Rondo a Capriccio op.129, Polonaise Op. 89). Un dialogo tra l’artista e la pianista-musicologa Sara Ferrandino, direttore artistico di Musicopaideia, ci mostrerà il lato più sorridente e malizioso del grande Maestro di Bonn e, approfondendo il contesto storico tramite racconti e aneddoti della vita del compositore, il pubblico potrà seguire la scelta del repertorio dei brani del disco, che saranno in parte eseguiti dal vivo dal M° Panteliadis stesso.

ore 16:00 Visita all’Ospitale di Santa Francesca Romana

ore 17:00 presentazione/concerto del pianista Marios Panteliadis

Ingresso (con green pass) alle residenze Floridi Doria Pamphilj: 6 euro (l’acquisto del ticket consente l’accesso gratuito al SECRET APARTMENT, la residenza Floridi Doria Pamphilj a Via del Corso 305, al piano inferiore della Galleria Doria Pamphilj)

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

info@musicopaideia.com

3402996690

Breve Curriculum dell’artista

Il pianista Marios Panteliadis si è esibito da solista in sale importanti come: St Martin-in-the-Fields di Londra, Musikverein di Vienna, Sydney Opera House, Megaron di Atene; altre esibizioni includono concerti in Austria, Australia, Francia, Germania, Grecia, Corea del Sud, Inghilterra, Italia, Malta, Romania, Spagna e USA. È stato definito come “un ispirato ed eccezionale solista, con un modo di suonare eroico e spazioso…” (Petersfield Post, Marzo 2015), creatore di “poesie adorabili, sonorità autenticamente oscure” (International piano magazine, Gennaio 2016), “un virtuoso, un vero artista con qualità musicali indiscutibili” (Aldo Ciccolini, 2013).

Ha collaborato da solista con Paralos orchestra di Atene, Petersfield Orchestra e come direttore e solista con Meininger Hofkapelle in Germania. Oltre la sua attività solistica si è dedicato anche al repertorio cameristico collaborando spesso con importanti artisti come i violinisti Fabrizio Falasca, Ilija Marinkovich, George Zacharias e in varie formazioni, come il trio “Mythos” con esibizioni in Italia e all’estero.

Ha studiato a istituzioni prestigiose quali l’Accademia di S. Cecilia, Università di Vienna e Royal Academy of Music di Londra sotto la guida di pianisti come Sergio Perticaroli, Noel Flores, Jan Jiracek e Tatiana Sarkissova. Ha frequentato masterclass e corsi speciali con Aldo Ciccolini, Eliso Virsaladze, William Grant Naboré, France Clidat, Lilya Zilberstein, Pascal Devoyon e altri. È vincitore di primi premi e premi speciali in concorsi pianistici internazionali in Grecia, Italia e Francia.

Oltre allo studio di pianoforte, si è laureato in direzione d’orchestra al Conservatorio S. Cecilia di Roma e ha partecipato in vari corsi tenuti da Sian Edwards, Romolo Gessi, Julius Kalmar, Sigmund Thorp e altri. Ha diretto la City of Athens Orchestra, Orchestra Filarmonica Veneta e Meininger Hoffkapelle.

È docente di pianoforte principale presso il Conservatorio L. Perosi di Campobasso.

Com. Stam.