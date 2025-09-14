Il bilancio di Toyota Gazoo Racing Italy al Rally del Lazio

Amaro ritiro per Thomas Paperini, vittoria di Boulenc, dodicesimo assoluto, nella manche valida per la GR Yaris Rally Cup.

Una “toccata,” accusata dalla GR Yaris Rally2 schierata da Toyota Motor Italia nella penultima prova speciale, ha obbligato al ritiro l’equipaggio portacolori quando si trovava in ottava posizione assoluta.

La matematica regala a Benjamin Boulenc, pilota portacolori del GAZOO GARAGE Autotorino, la vittoria della GR Yaris Rally Cup Promotion. Il pilota transalpino, al volante della vettura schierata dal team Sportec, si è elevato in dodicesima posizione assoluta, vincitore nel confronto monomarca.

Maira Zanotti, sulla GR Yaris R1T 4×4 schierata dal GAZOO GARAGE T-Motor, ha conquistato la vittoria nel confronto femminile.

ROMA, 14 SETTEMBRE 2025 – Toyota Gazoo Racing Italy ha accompagnato Thomas Paperini al rientro agonistico sulle strade del Campionato Italiano Assoluto Rally, in scena – per il suo penultimo atto – sulle strade del Rally del Lazio. Il pilota pistoiese, affiancato da Monica Cicognini sulla GR Yaris Rally2 schierata dal reparto corse di Toyota Motor Italia ed equipaggiata con fornitura ufficiale Pirelli, si è resa interprete di una performance crescente che, nel corso dei due giorni di gara, ha confermato la bontà del lavoro svolto in fase di preparazione all’evento. A vanificare il risultato acquisito, l’ottava posizione assoluta, è stata una “toccata” accusata nella penultima prova speciale in programma, costata il ritiro dal confronto.

A contraddistinguere l’appuntamento tricolore è stata la competitività espressa dalle Toyota GR Yaris R1T 4×4, vetture protagoniste del confronto valido per la GR Yaris Rally Cup. Grande, l’agonismo espresso nel suo penultimo atto, con risultati che hanno garantito al marchio posizioni di rilievo nella classifica generale. A prevalere, dopo le dodici prove speciali in programma, è stata la GR Yaris R1T 4×4 del francese Benjamin Boulenc. Il pilota portacolori del GAZOO GARAGE Autotorino, affiancato da Chloé Barozzi sulla vettura schierata dal team Sportec, si è elevato in dodicesima posizione assoluta conquistando matematicamente la GR Yaris Rally Cup Promotion 2025. A caratterizzare il confronto è stata l’incertezza espressa dai protagonisti di vertice, con il driver transalpino che si è alternato al comando con Tommaso Paleari, il leader della prima giornata di gara. L’inseguitore comasco, affiancato da Harshana Ratnayake, ha concluso la gara in tredicesima posizione assoluta, confermando la bontà del trend stagionale espresso al volante della vettura di Lion Motor Events, con il supporto di Rivauto. Sul terzo gradino del podio sono saliti Salvatore Lo Cascio e Veronica Modolo, equipaggio portacolori di TD Motor supportato tecnicamente dal team Laserprom 015: il pilota siciliano ha conquistato la posizione grazie al riscontro cronometrico fatto registrare nell’ultima prova speciale.

Quarta piazza per Fabrizio Andolfi e Alessandro Alocco (Sef-Car / Promoracing), autori di una prestazione che li ha visti precedere la “quota rosa” del campionato monomarca, Maira Zanotti. La pilota modenese, chiamata ad una nuova esperienza sulla vettura schierata dal GAZOO GARAGE T-Motor con il supporto del team GB Motors, ha prevalso nel confronto Under 23, con Alyssa Anziliero sul sedile di destra, garantendosi anche il primato nel confronto assoluto femminile, attraverso una performance che ha visto la sua GR Yaris precedere esemplari di maggiori potenzialità. Sesta, la GR Yaris R1T 4×4 di Giovanni Dello Russo e Christian Vizzaccaro, equipaggio schierato da Lion Team.

Classifica GR Yaris Rally Cup – Rally del Lazio

1. Boulenc-Barozzi in 1:11’19.1; 2. Paleari-Ratnayake a 6.3; 3. Lo Cascio-Modolo a 42.7; 4. Andolfi-Alocco a 44.3; 5. Zanotti-Anziliero a 1’29.5; 6. Dello Russo-Vizzaccaro a 2’32.1;

Nelle foto (free copyright Bettiol): Thomas Paperini ed il vincitore del confronto valido per la GR Yaris Rally Cup, Boulenc, in azione.

