Il Bonus Energia per le imprese siciliane tartassate dai costi di luce e gas

L’Assessorato regionale alle Attività Produttive, grazie alle somme messe a disposizione dalla variazione di bilancio approvata dall’ARS e sostenuta particolarmente dal gruppo parlamentare della DC, ha pubblicato sul sito ufficiale della Regione Sicilia il bando per accedere al cosiddetto “bonus energia”,

misura di sostegno alle imprese, operanti in Sicilia, per la riduzione dell’aumento dei prezzi dell’energia derivante dal conflitto bellico Russia Ucraina. 150 milioni di euro da dividere tra tutti coloro che possono dimostrare l’aumento delle bollette energetiche. In attesa che venga pubblicato medesimo bando anche dall’Assessorato all’Agricoltura rivolto alle imprese agricole, è al vaglio nella prossima finanziaria un provvedimento “una tantum” per nuclei familiari con redditi bassi. L’aiuto è calcolato nella misura percentuale del 30% sull’aumento (rispetto alle tariffe 2021) del costo energetico (gas o elettrico o entrambi) riferito al periodo dal 1° febbraio 2022 alla data dell’ultima fattura di fornitura disponibile. Le fatture devono essere emesse nei confronti dell’impresa che partecipa alla procedura (non sono utilizzabili utenze personali e/o di altri soggetti giuridici) e riferite ad una o più sedi operative ubicate in Sicilia. In caso di impresa con più sedi operative in Sicilia, l’impresa presenterà un’unica domanda dichiarando i consumi fino ad un massimo di tre sedi. L’aiuto sarà concesso unicamente alle imprese che hanno registrato un aumento minimo di € 5.000,00 L’importo massimo di aiuto concedibile ammonta ad € 20.000,00 per impresa. Le domande di agevolazione potranno essere presentate sulla piattaforma https://sportelloincentivi.regione.sicilia.it a partire dalle ore 12:00 del giorno 14/02/2023 e fino alle ore 12:00 del giorno 14/03/2023.

ON. IGNAZIO ABBATE

