Concorso Borgo dei Borghi, appello del pasticciere Nicola Fiasconaro: “votare Geraci Siculo, vittoria sarebbe altro riconoscimento a Madonie”

La nostra storia familiare e aziendale è legata a doppio filo non solo a Castelbuono, ma a tutto il territorio delle Madonie. Un territorio ricco di storia, arte, cultura, tradizioni e paesaggi incantevoli. Geraci Siculo è una perla delle Madonie e concorre, in rappresentanza della Sicilia, al concorso nazionale “Il Borgo dei Borghi”. Un’importante competizione che, negli anni scorsi, ha visto la vittoria di altri due splendidi borghi madoniti, Gangi e Petralia Soprana. La vittoria di Geraci Siculo rappresenterebbe un ulteriore riconoscimento per le bellezze delle Madonie ed una grande occasione di sviluppo per l’intero comprensorio”. Anche il maestro pasticciere madonita Nicola Fiasconaro, della pluripremiata azienda dolciaria siciliana Fiasconaro e ambasciatore del made in Italy nel mondo, lancia un appello ai siciliani affinché votino Geraci Siculo nel concorso “Il Borgo dei Borghi 2021”, in cui il paesino palermitano è l’unico a rappresentare la Sicilia a livello nazionale nella trasmissione “Alle Falde del Kilimangiaro” su RaiTre. “Per questi motivi – aggiunge Fiasconaro – sostengo con forza e convinzione la candidatura di Geraci Siculo”.

Per votare Geraci Siculo c’è tempo fino alle 23.59 di domenica prossima: www.rai.it/borgodeiborghi o http://www.rai.it/borgodeiborghi/Sondaggio-Borgo-dei-Borghi-2021-6b12fa44-fc28-4fa8-969e-ac06ef3880d1.html . È possibile esprimere un solo voto al giorno. Ogni preferenza va effettuata da una singola mail. Coloro i quali sono già in possesso di credenziali Raiplay possono effettuare direttamente il login al sito e, dopo l’autenticazione, esprimere la propria preferenza di voto. Gli utenti non ancora registrati per votare dovranno creare una utenza Raiplay indicando username, password e indirizzo e-mail di riferimento. La finale è in programma domenica 4 aprile, in prima serata su Raitre, con l’elezione del più bel borgo d’Italia di questa edizione.

