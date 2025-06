Il Boulder mondiale fa tappa a Praga 8 azzurri pronti a portare il tricolore fino al top

Da stamani fino all’8 giugno il Letenská pláň di Praga ospita la 4ª tappa di Coppa del Mondo Boulder.

Dopo le prove di Keqiao, Curitiba e Salt Lake City, la competizione in terra ceca rappresenta uno spartiacque prima degli ultimi due appuntamenti, a Berna (13-15 giugno) e a Innsbruck (25-29 giugno), che determineranno definitivamente il ranking di circuito.

In questa tappa gli alfieri tricolore gareggiano con un nastro nero in segno di lutto per una tragica perdita nello staff tecnico della Nazionale. Gli atleti azzurri sono 8, di cui 5 atlete: l’olimpionica Camilla Moroni, che ha portato a casa un fantastico bronzo da Curitiba, Giorgia Tesio, Campionessa Italiana in carica, Giulia Medici, Campionessa Mondiale Universitaria, Irina Daziano, medaglia d’argento nella tappa di Coppa Europa a Genova, e, al suo esordio in Coppa del Mondo Senior, la promettente Stella Giacani, Campionessa Italiana Giovanile Boulder 2024 e 2025, bronzo al Campionato Italiano e argento in Coppa Europa a Roma.

Sul fronte maschile i 3 portabandiera italiani sono Nicolò Sartirana, Campione Italiano in carica, Niccolò Antony Salvatore, Campione Mondiale Universitario e detentore della Coppa Italia di circuito, e al suo debutto in Coppa del Mondo Senior il Campione Italiano Giovanile Matteo Reusa, che ha recentemente conquistato un bronzo in Coppa Europa Giovanile a Soure e un altro bronzo ai Campionati Europei Giovanili di Curno.

Lo staff della Nazionale, pronto a sostenere gli sforzi dei nostri climber, è composto dal Vice Direttore Tecnico Marco Erspamer, con i tecnici Jean Pierre Bovo e Danilo Marchionne, e col supporto della fisioterapista Erica Dellisanti.

Questa tappa e le due future prove Boulder potrebbero capovolgere la classifica assoluta di circuito, ma per ora sono saldamente al comando del ranking la francese Oriane Bertone e la nipponica Mao Nakamura, mentre la nostra Camilla Moroni è al 6° posto. Nel comparto maschile Sorato Anraku coi suoi 3000 punti è quasi irraggiungibile, inseguito a una certa distanza dal francese Mejdi Schalck e dal giapponese Amagasa. Da rimarcare il ritorno sulle scene agonistiche internazionali del mitico Adam Ondra, la cui ultima competizione mondiale era stata proprio la tappa di Praga, a settembre 2024.

Il programma di gara è il seguente: sono attualmente in svolgimento le qualifiche maschili, mentre alle ore 16.00 cominceranno le qualifiche femminili. Sabato 7 giugno alle ore 12.00 avrà inizio la semifinale maschile, e alle ore 18.30 si disputerà la finale. Domenica 8 giugno stesso schema per la competizione femminile: alle ore 12.00 comincerà la semifinale e alle ore 18.30 la finale.

Sarà possibile assistere alle finali in diretta streaming sulla piattaforma Discovery+ o sui Canali Satellitari Eurosport.

Pronti a supportare i nostri azzurri nelle loro scalate verso il top! Alè azzurri!

Com. Stam. + foto FASI