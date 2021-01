Ufficiali le date della stagione sportiva dello Yacht Club Italiano per il 2021. Oltre a confermare tutte le classiche regate da marzo a ottobre, il 2021 segna il ritorno di due eventi che hanno rivestito una grande importanza nella storia del Club:

la Genova Sailing Week che raccoglie il testimone delle Regate Internazionali di Genova, nate 133 anni orsono e disputate proprio davanti al Lido d’Albaro e le Regate di Primavera di Portofino – Splendido Mare Cup che, alla fine di aprile e con una inedita formula a inviti, vedranno il ritorno nel Golfo del Tigullio dei maxi yacht dei cantieri più importanti del mondo.



“Dopo l’anno così impegnativo che ci lasciamo alle spalle – commenta Jean Dufour, Direttore Sportivo dello YCI – guardiamo con fiducia al nuovo anno con un calendario di regate intenso e ulteriormente impreziosito da due grandi ritorni, simboli importanti della nostra tradizione sportiva. Le attività dello Yacht Club Italiano, che oramai abbracciano quasi tutti i mesi dell’anno, rappresentano un unicum nel panorama sportivo per la capacità organizzativa raggiunta. Questa infatti ci consente di organizzare regate a partire dagli Optimist fino ai grandi Maxi Yacht. Tutto ciò è stato possibile anche grazie alla fattiva collaborazione dei Club a noi vicini, dei tanti Circoli liguri, dall’appoggio della Federazione Italiana Vela e delle Istituzioni che, mai come in questi ultimi mesi, hanno dimostrato una enorme disponibilità nei confronti del nostro sport. È dunque con grande ottimismo che presentiamo il nostro nuovo calendario sportivo e che mandiamo un sentito arrivederci in mare a tutti i velisti che prenderanno parte alle nostre magnifiche regate!”.

MarzoGli impegni del Club iniziano con i 3 weekend di marzo dedicati all’International Genoa Winter Contest. I primi due (6/7 e 13/14) riservati a 420 – 470 – Laser 4.7, STD e Radial. L’ultimo (20/21) ai piccoli Optimist nelle categorie Cadetti e Juniores.

Dal 25 al 27 sarà la volta di un grande ritorno per lo YCI: la Genova Sailing Week che trae le sue origini dalle prime regate organizzate dal Club. È proprio durante la settimana dal 4 al 16 aprile del 1887, infatti, che nel Golfo di Genova si tengono le prime Regate Internazionali aperte a tutte le Classi, a quella prima edizione sono iscritti 15 concorrenti.

La settimana diventa un evento sempre più importante con i rappresentanti di molte nazioni che cercano di conquistare l’ambita Coppa d’Italia. In acqua, oltre ai metrici S.I., si succedono molte Classi come i Dragoni, le Star e i Classe R.O.R.C. e I.O.R. Sul finire degli anni Sessanta le Regate di Genova attirano sempre maggiore interesse con un numero di partecipanti molto significativo. Centinaia di barche sulla linea di partenza per quella che è diventata, oramai da tempo, la regata che dà inizio alla stagione sportiva.

Le regate internazionali tornano dal 25 al 27 marzo 2021 e saranno aperte alle Classi ORC/IRC.



Aprile

Dal 10 al 16 tornano a confrontarsi i Mini 6.50 per il Grand Prix d’Italie – Coppa Alberti per la classica offshore riservata ai navigatori della piccola classe oceanica e che, negli ultimi anni, ha trovato in Genova uno dei poli più importanti per la flotta del Mediterraneo. Sempre in tema di ritorni, da giovedì 29 aprile a domenica 2 maggio, le Regate di Primavera a Portofino – Splendido Mare Cup. Dopo tanti anni di assenza ‘sportiva’ dal borgo, tornano i grandi racer – la formula delle regate è a inviti per imbarcazioni dai 60 piedi in su – grazie alla collaborazione con lo Splendido Mare, il gioiello del gruppo Belmond, che ha così deciso di festeggiare l’apertura della rinnovata sede di Portofino, con un grande evento sportivo che riporta la grande vela nelle acque del Tigullio.



Maggio

Un altro mese intenso con la Rolex Capri Sailing Week, organizzata dal Circolo del Remo e della Vela Italia con la collaborazione dello YCI. La Settimana inizia a Capri lunedi 10 maggio, con il Maxi Yacht Capri Trophy, prosegue con la regata d’altura dei Tre Golfi e termina giovedì 20 maggio con la premiazione del Campionato Europeo ORC 2021.

Giusto in tempo per il fischio di inizio di una delle regate più care al Club, il Bombola d’Oro – Trofeo Siad, sempre con Portofino come quinta naturale e diventata oramai una classica per la Classe dei Dinghy 12.

I piccoli dinghy saranno in acqua dal 21 al 23 maggio.



Giugno

Il mese di giugno è il mese della Rolex Giraglia, con la super classica che inizia venerdì 11 giugno con la Sanremo – Saint-Tropez; prosegue il 13, 14 e 15 giugno con le costiere nelle acque di Saint-Tropez e culmina con la partenza della offshore mercoledì 16 giugno sul classico triangolo di 243 miglia Saint Tropez – Giraglia – Genova. La settimana della Rolex Giraglia termina con la premiazione prevista sabato 19 giugno nella sede del Club.



Settembre

Sabato 18 settembre è giorno della Millevele, la veleggiata di Genova che sta riscontrando sempre più interesse e successo di partecipazione e che rappresenta un importante appuntamento tra gli eventi del Salone Nautico Internazionale. Per quella che è diventata un’autentica festa della vela e celebrazione del territorio, sono attese in acqua barche di ogni categoria e dimensione per sfidarsi in tempo reale sui tre nuovi percorsi costieri da Genova a Punta Chiappa.



Ottobre

Dal 16 al 17 ottobre è il turno del festoso “popolo Optimist” rallegrerà le banchine dello Yacht Club Italiano e della Fiera di Genova in occasione dell’ultima Tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder – Joy of Moving, circuito itinerante che richiama centinaia di regatanti, ormai assestati in almeno 3-400 per ogni singola tappa. Previste due categorie: gli Agonisti (11-15 anni) e Pre-Agonisti (9-10 anni). Chiude il mese di ottobre, e la stagione sportiva, la Coppa Poggi, in programma sabato 23 e domenica 24 ottobre. Anche questa una classica riservata alle derive 420 – 470 – Laser 4.7, STD e Radial e che quest’anno sarà anche occasione del Campionato Italiano D-One.



Le regate e gli eventi sono resi possibili anche grazie al prezioso appoggio dei partner istituzionali dello Yacht Club Italiano: Rolex, main partner e official time keeper; lo sponsor istituzionale SIAD e i partner tecnici Gruppo Boero e Navico. A questi si aggiungono gli event partner sempre vicini alle attività del Club: Splendido Mare, Iren, Slam, Veneziani Yachting, North Sails Sailmaking, Banca Patrimoni Sella & C e Sella Leasing.

Tutte le informazioni sul sito yachtclubitaliano

Com. Stam.