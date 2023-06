Il Campionato Italiano di ciclismo su strada Uomini U23 si farà, ma cambia il percorso: nove giri dei Tre Monti a Imola e arrivo a Mordano

Confermato lo svolgimento del Tricolore U23, ma cambia il percorso per via della situazione di criticità per strade dissestate e frane a Brisighella dopo l’alluvione.

La gara si concluderà a Mordano (Bo), dove ExtraGiro ha un suo importante nucleo operativo, dopo nove giri dei Tre Monti, sede dei Mondiali 1968 vinti da Adorni.

Il Campionato Italiano di ciclismo su strada per Uomini Under 23, in programma sabato 24 giugno 2023 con organizzazione di ExtraGiro, è confermato.

A cambiare è però il percorso, in parte danneggiato dall’alluvione che sul territorio di Brisighella (dove i corridori avrebbero affrontato Monticino e Rio Chiè) ha lasciato una situazione critica per quanto riguarda frane e strade dissestate.

La gara che assegnerà la maglia tricolore della Federazione Ciclistica Italiana è organizzata da ExtraGiro con il sostegno di Regione Emilia-Romagna e Comune di Mordano.

La conferma dell’appuntamento vuole essere un segnale di ripartenza in una regione colpita dall’alluvione, che, contestualmente alla gestione dell’emergenza e all’immediato avvio della ricostruzione, ha voglia di riprendere il proprio cammino parallelamente a disporre tutto ciò che è necessario per sostenere e mettere in sicurezza il territorio.

Il nuovo percorso misurerà 171 km con 2.300 metri di dislivello complessivo e vedrà al via i più forti atleti italiani U23.

La gara vivrà i suoi passaggi decisivi sul circuito dei Tre Monti a Imola, lo stesso che nel 1968 ha regalato a Vittorio Adorni la spettacolare cavalcata ai Campionati del Mondo. I corridori, dopo la partenza da Mordano e un breve circuito pianeggiante, affronteranno i Tre Monti per 9 volte. Il circuito dei Tre Monti non è particolarmente selettivo ma, ripetuto molte volte, rimarrà nelle gambe di molti corridori.

A quel punto, con l’ultimo Gpm posto a circa 20 km dal traguardo, si tornerà verso Mordano, dove verrà assegnata la maglia Tricolore.

A Mordano, Comune in riva al fiume Santerno, in provincia di Bologna, al confine con quella di Ravenna, ha sede la Nuova Ciclistica Placci 2013, presieduta dal mordanese Marco Selleri. Qui vivono molte delle figure impegnate oggi nell’attività organizzativa di ExtraGiro.

Per il gruppo diretto da Marco Selleri e Marco Pavarini si tratta dell’ennesima occasione per promuovere il territorio e consegnare un alloro sportivo di grande rilevanza: dopo i Campionati del Mondo di ciclismo di Imola nel 2020, organizzati in soli 21 giorni in piena pandemia, si sono succeduti i titoli tricolori su strada dei professionisti Uomini (2021), delle cronometro Elite Uomini e Donne e Juniores Donne (2021), delle Donne Elite su strada (2022) e, nel 2023, degli Uomini U23 su strada.

Info: https://www.extragiro.it/campionato-italiano-u23-2023/