Il Campionato Italiano Skateboarding Street approda a Caivano

Lo Skateboarding sbarca a Caivano (NA) con la tappa assoluta del Campionato Italiano Street. Sabato 6 e Domenica 7 settembre allo Skatepark del Centro Sportivo “Pino Daniele”, in Via Necropoli 57, due giornate con i migliori skater d’Italia a darsi battaglia per il titolo 2025. Oltre 80 gli atleti in gara, per le categorie maschili e femminili, Junior, Open e Master.

Il Programma:

SABATO 6 SETTEMBRE

09.30 Apertura accreditamento

09:30 pratica JUNIOR F.

10:15 pratica JUNIOR M.

11:45 warm up SEMIFINALE JUNIOR F.

12:00 SEMIFINALE JUNIOR F. (2 run da 45″ | cut top 5)

12:50 warm up SEMIFINALE JUNIOR M. – TURNO 1

13:05 SEMIFINALE JUNIOR M. 1T (2 run da 45″ | cut top 8)

13:50 warm up SEMIFINALE JUNIOR M. – TURNO 2

14:05 SEMIFINALE JUNIOR M. 2T (2 run da 45″ | cut top 8)

14:45 pratica OPEN M.

16:15 warm up SEMIFINALE OPEN M. – TURNO 1

16:30 SEMIFINALE OPEN M. 1T (2 run da 45″ | cut top 8)

17:10 warm up SEMIFINALE OPEN M. – TURNO 2

17:25 SEMIFINALE OPEN M. 2T (2 run da 45″ | cut top 8)

18:05 fine turni gara del sabato

18:05 pratica libera per tutte le categorie di gara

24:00 chiusura skatepark

DOMENICA 7 SETTEMBRE

09:30 pratica JUNIOR F.

10:15 pratica JUNIOR M.

11:00 warm up FINALE JUNIOR F.

11:15 FINALE JUNIOR F. (2 run da 45″)

11:35 warm up FINALE JUNIOR M.

11:50 FINALE JUNIOR M. (2 run da 45″)

12:20 premiazioni JUNIOR F./M. + premiazioni Londinese Best Rookie Awards

12:45 pratica MASTER M.

13:30 pratica OPEN F.

14:15 pratica OPEN M.

15:00 warm up FINALE MASTER M.

15:15 FINALE MASTER M. (2 run da 45″)

15:45 warm up FINALE OPEN F.

16:00 FINALE OPEN F. (formato 2-5-3)

16:35 warm up FINALE OPEN M.

16:50 FINALE OPEN M. (formato 2-5-3)

17:35 premiazioni OPEN F. MASTER M. e OPEN M.

SISTEMA DI GARA

La giornata di sabato sarà dedicata alle SEMIFINALI per le categorie JUNIOR FEMMINILI e MASCHILI e OPEN MASCHILI

Il sistema di gara prevede 2 run da 45’ per ogni singolo skater. Ai fini della classifica si considera il migliore voto di ogni singolo concorrente in ogni categoria. Le migliori 5 della categoria JUNIOR FEMMINILE accedono alla FINALE. I migliori 8 delle categorie JUNIOR e OPEN MASCHILI accedono alla FINALE. Le categorie OPEN FEMMINILE E MASTER MASCHILE avranno la finale diretta DOMENICA 7 settembre.

Tutti i turni si svolgeranno con 2 run da 45’, ad eccezione delle FINALI OPEN MASCHILI e FEMMINILI dove verrà adottato il formato di gara del sistema Olimpico con cui si gareggia nelle competizioni internazionali.

Queste finali saranno scandite in due Sezioni: Sezione 1 : Due run da 45’ secondi per Skater – Sezione 2: BEST TRICK: Cinque tentativi di trick per skater. Vengono conteggiati i migliori tre punteggi così distribuiti: 1 punteggio per la migliore Run; 2 punteggi per i migliori Trick. Per ogni run di 45 secondi i giudici assegnano un punteggio da 0 a 100. Per il BEST TRICK: ciascuno dei 5 tentativi riceve un punteggio da 0 a 100.

Il montepremi del contest sarà prevalentemente in materiale tecnico per tutte le categorie di gara. Per le categorie Open (M. e F.) ci sarà un totale di 1.500€ di prize money, messo in palio dall’Associazione Napoli Skateboarding. Presenti due premi speciali, Best Rookie Awards, offerti da Londinese! Questi trofei sono pensati per i giovani talentuosi che si distinguono per la loro creatività e abilità durante le giornate di gara, a prescindere dai punti e dal piazzamento ottenuto.

ACCESSO AL WST KITAKYUSHU STREET 2025: Il primo classificato della categoria Open maschile e la prima classificata della categoria Open Femminile rappresenteranno l’Italia al WST Kitakyushu Street 2025 che si terrà dal 23 al 30 Novembre in Giappone.

ORGANIZZAZIONE E SPONSOR: Il Campionato Italiano è organizzato dal Comitato Regionale Campania Skate Italia; in collaborazione con l’ASD Napoli Skateboarding e con il supporto di Skate Italia Federazione Sport Rotellistici, Sport e Salute Spa, Centro Sportivo “Pino Daniele”.

Sponsor e collaboratori del CIS Street 2025: Londinese, Skateboard.it, Dashed Skateboards, ButNot Street Couture, Il Granchio Fellone Ristorante, MIVA Srl, Flyrent – Leasys. Evento a cura di Napoli Skateboarding ASD.

Con il patrocinio di: Comitato Regionale Skate Italia Campania, Skate Italia Federazione Sport Rotellistici, Sport e Salute Spa, Centro Sportivo “Pino Daniele”. Lo Skatepark si trova a Caivano (NA) in Via Necropoli, 57.

Per restare aggiornati seguite il nostro canale Telegram, il nostro profilo Instagram e il profilo Facebook di ITSB dove pubblicheremo tutti gli update!

