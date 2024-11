Il Campionato Italiano Trial Indoor 2024 protagonista a EICMA

Una straordinaria vetrina per il movimento delle due ruote trialistiche. Il palcoscenico di EICMA, la celebre Esposizione internazionale delle due ruote in programma a Rho-Milano Fiera che festeggia 110 anni di storia, vedrà la disputa venerdì 8 novembre del conclusivo round del Campionato Italiano Trial Indoor 2024.

Alcuni dei migliori interpreti della specialità si confronteranno, a partire dalle ore 13:00, in un evento organizzato da Offroad Pro Racing con la gara in programma presso l’area MotoLive che richiamerà un pubblico delle grandi occasioni.

A EICMA DI SCENA L’ITALIANO INDOOR

Gli spettatori godranno di un bel colpo d’occhio nell’assistere alle gesta dei trialisti impegnati in 5 differenti zone di gara, allestite in questi giorni con gli ostacoli messi a disposizione dal Moto Club Valsassina, Ser.Ca. e Stone City. La competenza e professionalità di Offroad Pro Racing in qualità di organizzatore garantirà la buona riuscita di un evento ad avvicinare il pubblico di appassionati, motociclisti o di semplici curiosi al Trial.

LA SITUAZIONE IN CAMPIONATO

La finalissima di scena a Rho-Fiera Milano eleggerà il Campione Italiano Trial Indoor della stagione 2024. Lorenzo Gandola (Beta Locca Racing), in virtù di due vittorie ed un secondo posto nelle tre gare finora disputate, annovera 15 punti di vantaggio in campionato rispetto a Carlo Alberto Rabino (Beta Rabino Sport), in trionfo nella seconda giornata di gara svoltasi a Spoleto. Potenzialmente ancora in corsa per il titolo Gianluca Tournour (GASGAS Team Police Sport Italia), per un appuntamento a EICMA che vedrà altri legittimi pretendenti alla vittoria. Dal 15 volte Campione Italiano Trial Outdoor Matteo Grattarola (Beta) al vice-Campione 2024 Luca Petrella (GASGAS), passando per il Campione 2023 dell’Italiano Indoor Andrea Riva (GASGAS), Mattia Spreafico (Vertigo), Gabriele Saleri (Beta Team 3D), Cristian Bassi (Vertigo) più Giacomo Brunisso (Beta Locca Racing), in trionfo lo scorso anno nell’Europeo Trial Junior Cup. All’appello non mancherà Francesco Titli, Campione Italiano Trial TR2 2023, il quale tornerà a difendere i colori del Team TRRS Italia in vista della stagione 2025 nella serie tricolore TR1.

La Classifica del Campionato Italiano Trial Indoor

PROTAGONISTE ANCHE LE TRIALISTE DELLA MAGLIA AZZURRA

Come per il precedente appuntamento svoltosi a San Pellegrino Terme, anche ad EICMA è prevista un’esibizione non-competitiva da parte di tre delle migliori trialiste della specialità. Affrontando gli stessi ostacoli delle cinque zone di gara del Campionato Italiano Trial Indoor, saranno protagoniste venerdì 8 novembre la Campionessa Italiana dell’ultimo quadriennio Andrea Sofia Rabino (Beta), la vice-Campionessa in carica Alessia Bacchetta (GASGAS) e Martina Gallieni (Scorpa), artefici del memorabile secondo posto dell’Italia al Trial delle Nazioni Femminile 2024. Una vetrina di prim’ordine per il movimento del Trial femminile, con il pubblico che potrà seguire in presa diretta le gesta di tre delle migliori trialiste del panorama nazionale in evidenza anche nella realtà internazionale.

Timetable

Race Program

CS + foto FMI