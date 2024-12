Il campione del mondo WCR-2 Sami Pajari a Monza con Movisport e Delta Rally

Il secondo “asso” di Movisport per il Monza Rally show è il neo iridato finlandese La scuderia reggiana cala un altro pezzo da novanta, il ventiduenne finlandese fresco di titolo mondiale.

Reggio Emilia – Di certo, al Monza Rally Show, il 6-8 dicembre, Movisport farà parlare di sé. Prima ha presentato NIkolay Gryazin e, a pochi giorni di distanza, come già annunciato, rivela il secondo “nome” che sarà al via con i colori reggiani alla kermesse brianzola che tornerà decisamente con grandi numeri.

Grandi numeri per grandi nomi, come quello, il secondo “asso” nella manica di Movisport, Sami Pajari, fresco Campione del Mondo WRC-2 e già Campione WRC Junior nel 2021. Classe 2002, Pajari è noto per essere uno dei piloti più promettenti nel panorama rallistico mondiale, avendo già conquistato due titoli assoluti nel circuito iridato, dimostrando talento e consapevolezza nonostante la giovane età.

La vettura sarà la Toyota GR Yaris Rally2 “griffata” DELTA RALLY e l’impegno sarà possibile grazie alla partnership attuata da Movisport, DELTA RALLY e SPOTUP insieme a Graphic Service Srl, azienda con sede a San Lazzaro di Savena (Bologna), specializzata nella fornitura di soluzioni innovative e professionali nel campo della stampa digitale e dei servizi grafici. Da anni, rappresenta un punto di riferimento per privati, aziende e professionisti che necessitano di prodotti di alta qualità e personalizzazione su misura.

L’azienda realizzerà la livrea della vettura con la tecnologia “Airlite”, che si prende cura del benessere delle persone all’interno e all’esterno degli spazi in cui si vive tutti i giorni, una pittura minerale in grado di purificare l’aria, igienizzare le superfici e sanificare gli ambienti. Una pittura ecologica ed ecosostenibile che non inquina, non nuoce alla salute, rispetta il Pianeta ed è prodotta da fonti di energia 100% rinnovabile.

La vettura giapponese, nota per il suo equilibrio e le sue prestazioni su asfalto e terra, sarà un’arma ideale nelle mani di Pajari, pronto ad affrontare il tracciato iconico di Monza, famoso per il suo mix di curve veloci e settori tecnici.

Il Monza Rally Show rappresenta un palcoscenico ideale per Pajari, al fine di mettere ancora una volta in mostra le sue capacità in un evento che unisce spettacolo, competizione e tradizione. Il giovane driver incarna la tradizione finlandese dei grandi rallisti, seguendo le orme di vere e proprie leggende, avendo dimostrato di essere competitivo su ogni tipo di terreno, dalle strade innevate, ai percorsi veloci su asfalto e alle impegnative tappe su terra del campionato mondiale.

Il Monza Rally Show prenderà il via venerdì 6 dicembre alle 8.30 con lo Shakedowndi 2,46 km. Poi, dalle ore 13,15 inizieranno le spettacolari sfide che si protrarranno fino a domenica 8 dicembre, con il gran finale delle premiazioni alle 12,00 e con il successivo Master’s Show previsto dalle ore 14,00, seguito dalle relative premiazioni.

