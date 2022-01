Il cantautore siciliano Di Lei Devoto Obbligato Servo presenta il progetto solista con il singolo “E Poi”

E POI, in tutti i digital stores e piattaforme di streaming dal 24 gennaio è il primo singolo dell’artista del panorama rock underground che, scegliendo di mantenere un certo mistero sull’immagine, si presenta con il nome d’arte Di Lei Devoto Obbligato Servo.

Il singolo, scritto nel 2019, è introdotto da una pulsazione ritmica costante che accompagna gli arpeggi di chitarra per poi dissolversi nell’incertezza di un synth che sembra voler sfuggire alla tonalità, descrivendo attraverso i suoni il nostro tempo.

Come descrive lui stesso «È come il propagarsi del battito di un cuore che va dilatandosi in un continuo rimbalzo, l´espandersi di un periodo, al confine tra sé stessi e gli altri, con la certezza di perdersi nella distanza del viaggio»

Frontman della band siciliana ZOAS, con cui pubblica due album e diversi singoli, Giuseppe Lizio prosegue così il suo percorso da solista con un nuovo progetto, in uscita nel 2022, che lo vede in una nuova veste artistica e autore-compositore di tutti i brani.

Questo singolo, primo di una serie che uscirà nel corso dei prossimi mesi, vuole uscire dalle logiche commerciali, in antitesi all’eccessiva esposizione e comunicazione dei nostri tempi. Di Lei Devoto propone invece una sua versione scarna, semplice ma profonda delle cose. Una proposta che vuole lasciare parlare la musica e le parole.

E POI, autoprodotto, è suonato da Di Lei Devoto Obbligato Servo (voce e cori), Kaneo Ramos (chitarre), Maria Fausta Rizzo (synth), Massimo Pino (basso). E’ mixato da Vincenzo Cavalli al Sonoria Studio e masterizzato da Maurizio Biancani alla Fonoprint.

Giuseppe Lizio suona e frequenta i locali della provincia messinese sin da piccolo e, con gli amici di sempre, forma la band ZOAS con cui pubblica l’EP Babykilla (2012), anticipato dal singolo “Burlesque”, che viene inserito anche nella compilation “Meid in Italy”. L’anno successivo esce l’album “Toilette”, undici canzoni rock psichedelico dal sapore grunge, che mescola elettronica e pop e mette in risalto la forza live della band. Il disco, registrato al Greenfog Studio da Mattia Cominotto (ex chitarrista dei Meganoidi), guarda all’attualità utilizzando un linguaggio surreale e diretto che trova ispirazione tanto nel rock italiano degli ultimi vent’anni, quanto nel cantautorato meno allineato. Nel 2015, anticipato dal singolo Webstar, arriva il secondo album “Mexina”. Nel 2017 Di LeiDevoto obbligato servo inizia il nuovo percorso solista, che ha preso forma negli ultimi anni con una serie di brani che usciranno nel corso del 2022.

