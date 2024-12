IL CAROSELLO DEGLI INGANNI Dino Cassone (Les Flaneurs Edizioni)

«Cambiamo solo la Storia, non facciamo mica del male a qualcuno, no?». Rosicano, 1798. Mentre il paese è infervorato per l’insediamento del nuovo balì, don Floriano Spingitore ribolle di rabbia: tra le decime richieste dai Cavalieri di Malta e quelle imposte dal Regno di Napoli, i nuovi ricchi si vedono deprivati dei propri patrimoni.

E non basta aver compiuto la scalata sociale per evitare di mettere mano ai portafogli, solo la nobiltà sfugge alle imposizioni. È allora che gli viene in mente il piano perfetto: lui e i suoi complici si inventeranno dei titoli nobiliari mai avuti, cambiando la Storia a proprio piacimento e corredando il tutto con un passato glorioso per la stessa Rosicanum. Arriveranno a scomodare persino re Ferdinando per provare a recuperare ufficialmente il “lignaggio perduto” e liberarsi così del fardello delle tasse. Mentre il burlesco narratore ne approfitta per raccontare gli avvicendamenti politici tra i realisti e i giacobini, i Borbone e i Bonaparte, i quattro cospiratori alternano ricatti e piccole meschinità, vendette private e scambi di favori con avidi ecclesiastici. Non sanno però che qualcuno, che risponde al nome di Consolata Diavoli, ha fiutato qualcosa e si è messo in testa di smascherarli…

Dino Cassone è un giornalista pugliese. Con Les Flâneurs Edizioni ha già pubblicato i romanzi: La bugiarda (2016), uscito in Spagna nel 2023, Un gelato buono da morire (2018), Aperitivo fatale (2021) e Le predestinate (2022), e il racconto Sorrisi e veleni (2018). Ha scritto anche per il teatro.

Les Flâneurs Edizioni nasce nel 2015 grazie a un gruppo di giovani amanti della Letteratura. Il termine francese “flâneur” fa riferimento a una figura prettamente primo novecentesca d’intellettuale che, armato di bombetta e bastone da passeggio, vaga senza meta per le vie della sua città discutendo di letteratura e filosofia. Oggi come allora, la casa editrice si pone come obiettivo la diffusione della cultura letteraria in ogni sua forma, dalla narrativa alla poesia fino alla saggistica, con indipendenza di pensiero e occhio attento alla qualità. Les Flâneurs Edizioni intende seguire l’autore in tutti i passaggi della pubblicazione: dall’editing alla promozione. Les Flâneurs Edizioni è contro l’editoria a pagamento.

