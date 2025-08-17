Il Castelbuono Jazz Festival ricorda Andrea Camilleri 

Lunedì 18 agosto, nell’ambito della 28esima edizione di Castelbuono Jazz Festival, una conversazione per ricordare Andrea Camilleri, nel centesimo anniversario dalla sua nascita. Sul palco di piazza Castello, alle 21, il sindaco di Castelbuono Mario Cicero aprirà la conversazione. Parleranno di Andrea Camilleri Salvino Leone, Piergiorgio Di Cara, Filippo Lupo ed Angelo Butera.
Al termine dell’incontro il concerto Colazione da Tiffany sarà un omaggio al maestro che amava tanto la musica jazz. La direzione del festival ringrazia il Fondo Camilleri per aver inserito Castelbuono Jazz Festival tra le manifestazioni ufficiali e il presidente Camilleri Fans Club, Filippo Lupo, per l’indispensabile supporto.
Com. Stam. + foto