Si terrà mercoledì 21 luglio alle 19:00 presso gli splendidi locali di Palazzo Scammacca a Catania (Piazza Scammacca n. 1) la presentazione del libro “Sulle tracce di Livingstone” edito da Infinito Edizioni in cui Filippo Scammacca del Murgo, Ambasciatore italiano in Zambia, analizza, attraverso i molti anni di esperienza sul campo, trasformazioni e rapporti tra Italia e Africa, offrendo uno spaccato interessante sia per gli appassionati, sia per chi vuole conoscere meglio alcuni aspetti poco noti dei rapporti tra i due Paesi.

In un incontro organizzato dal Catania Book Festival e moderato da Claudia Campese, direttrice di Meridionews, con un intervento del COPE – Cooperazione Paesi Emergenti, si ripercorreranno i motivi per cui l’Italia non può fare a meno dell’Africa.

Come ribadito proprio dall’autore, questo continente, a causa di dinamiche demografiche, ecologiche, economiche e geostrategiche è la nuova frontiera, per noi e per l’Europa.

“Assieme all’Europa abbiamo tutto l’interesse di difendere l’obiettivo di una Africa libera, prospera, inserita nel circuito della circolazione delle idee e della conoscenza, e di scongiurare il rischio di un suo asservimento agli interessi di altri, di un dominio degli egoismi, dei conflitti e di dinamiche che provocano flussi di migranti irregolari. Il ricordo e la conoscenza di questi italiani che allora ed adesso operano con e per le popolazioni zambiane e malawiane ha quindi una grande attualità.

E’ una base dalla quale ripartire, rafforzati dalla conoscenza del passato e del presente. Il libro è basato sulla mia esperienza di Ambasciatore accreditato in quei Paesi e sulle testimonianze di tante persone che ci vivono.“



Alla fine dell’incontro, il cui accesso è gratuito su prenotazione e fino ad esaurimento posti, sarà prevista una degustazione dei vini provenienti dalla cantina Murgo.

Com. Stam.