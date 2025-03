“Il Cervello complice” al Teatro Marconi

Sara è una giornalista scientifica ultraquarantenne che scrive per una importante Rivista. Vive a Roma, ha un marito e 2 figli di 12 e 8 anni.

E’ stata inviata dal direttore della rivista a Milano per seguire un importante Convegno della neuroanatomista americana Jill Bolte Taylor, la quale presenta le sue recenti scoperte sulla struttura del cervello, diviso in 4 caratteri. Nella stanza d’albergo dove si svolge l’azione vediamo Sara accudita e contornata da questi 4 caratteri in carne ed ossa. Dapprima lei non ha coscienza della presenza dei caratteri intorno a sé perché non li può conoscere, ma quando torna dal Convegno, piano piano come per magia, i 4 caratteri le appaiono e, dopo un attimo di smarrimento, Sara ci si relaziona; capisce così che essi non sono altro che parti del suo stesso cervello, che governano la sua razionalità, la sua ansia, il suo essere stata bambina e il suo rapporto con l’Assoluto e con l’Universo. Partecipa con loro all’ “Assemblea cerebrale”, “istituita” dal suo stesso cervello per abbassare il livello dell’ansia e della paura quando questi raggiungono punte troppo alte, che divengono ingestibili. Diventa in qualche modo ‘amica’ delle parti del suo cervello tanto che a ciascuna affida un nome che le rappresenta.

La conoscenza dei suoi 4 caratteri la trasformerà e le permetterà sia di scrivere l’articolo più importante della sua carriera a proposito della rivoluzionaria scoperta della scienziata che – al tempo stesso – di tornare a casa con una nuova coscienza di sé, affrontando con rinnovata energia e forza il marito, al quale chiederà in maniera perentoria maggiore attenzione e rispetto per il suo lavoro di giornalista, lavoro che è la grande passione della sua vita e che la realizza oltre la vita familiare.

Teatro Marconi

Dal 27 al 30 Marzo 2025

Produzione Marte 2010

Presenta

IL CERVELLO COMPLICE

di

Giuseppe Gandini

da un’idea di

Silvia Mazzotta

liberamente ispirato al libro

Il Cervello complice

di

Jill Bolte Taylor

Con

Silvia Mazzotta, Marta Iacopini, Valentina Bruscoli,

Francesca D’Urso, Uma Sallusti

Aiuto regia: Rebecca Zaccariotto

Coreografia e movimenti scenici: Maria Concetta Borgese

Disegno luci: Roberto Bonfantini

Costumi e oggetti scenici: Monica Raponi

Arrangiamenti musicali: Lorenzo Graziani

Ufficio stampa: Andrea Cavazzini

Grafica e Comunicazione: Laura D’Orazio

Info & Prenotazioni:

IL CERVELLO VELOCE

Di Giuseppe Gandini

Orari:

Giovedì e venerdì h 21:00/sabato e domenica h 17:30

Biglietti:

Intero: Euro 25,00/ Ridotto: Euro 22,00

Sotto i 25 anni: € 11

www.bigliettoveloce.it

Prenotazioni:

tel. 06.59.43.554

info@teatromarconi.it

Via Guglielmo Marconi, 698e – Roma

