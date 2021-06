La BMT è la prima fiera in presenza in tempo di Covid alla quale partecipa l’Assessorato Regionale al Turismo.

Il Circuito Turistico Bella Sicilia sarà presente alla XXIV edizione della Borsa Mediterranea del Turismo, all’interno dello Stand Istituzionale dell’Assessorato al Turismo della Regione Siciliana. L’evento si svolgerà dal 18 al 20 Giugno, presso il quartiere fieristico della Mostra D’Oltremare di Napoli.

Il Circuito Bella Sicilia presenterà diversi itinerari da vivere nell’Isola, si parte dalla scoperta dei sapori e dei profumi, quindi piatti tipici, dolci e vini locali si passa alle tradizioni artigianali, umane e culturali per poi estendersi alla scoperta della magnificenza artistica, naturalistica ed architettonica dei comuni aderenti, e quindi della Sicilia tutta.

Il motto dei comuni aderenti è uno per tutti e tutti per uno, con l’evidenza di una promozione condivisa per questo anche se gli itinerari raggruppano i comuni per vicinanza territoriale, nulla toglie alla possibilità di vivere l’esperienza mescolando tra loro solo alcune parti degli itinerari o viceversa viverli tutti in sequenza.

Attualmente i primi itinerari proposti sono sei e comprendono i seguenti comuni: Itinerario del Barocco, con i Comuni di Palazzolo Acreide (SR) Noto (SR) Valguarnera Caropepe (EN). – Itinerario Halaesa, con i Comuni di Tusa (ME), Santo Stefano di Camastra (ME), Pettineo (ME), Motta D’Affermo (ME), Castel di Lucio (ME).- Itinerario Borgo & Mare, con i Comuni di Montalbano Elicona (ME), Brolo (ME), Alcara Li Fusi (ME).- Itinerario Val D’Agrò, con i Comuni di Savoca (ME), Forza D’Agrò (ME), Roccafiorita (ME).- Itinerario delle Madonie, con i Comuni di Geraci Siculo (PA), Petralia Soprana (PA) Petralia Sottana (PA) Bompietro (PA) Gangi (PA) San Mauro Castelverde (PA).- Itinerario del Gattopardo, con il Comune di Santa Margherita di Belice (AG)

Il Circuito pone nella comunicazione mediatica il proprio punto di forza, esaltando con paziente ricerca i piccoli e grandi tesori che ogni località custodisce, raccontate nei vari documentari realizzati dai media partner. Le televisioni regionali del Gruppo Comunicare24 e la possente presenza sui più importanti social network dove “Bella Sicilia” con le varie pagine e gruppi social, supera il milione di followers che seguono da tutto il mondo. L’iniziativa è promossa dall’Associazione “Vivo in Sicilia” con la Presidente Valentina Crimaldi.

A Napoli, in rappresentanza del Circuito Bella Sicilia ci sarà il coordinatore regionale Michele Isgrò decisamente soddisfatto: l’ultima esperienza promozionale vissuta “in presenza” è stata quella della BIT di Milano nel febbraio 2020, nel frattempo con i nostri documentari abbiamo raggiunto milioni di persone in tutto il mondo, generando un volano di promozione non solo per i comuni di Bella Sicilia ma per il brand unico Sicilia. Questa opportunità concessa dal Dipartimento Regionale del Turismo quindi dall’Assessore Regionale Manlio Messina, cosi come il Patrocinio Gratuito concesso nei mesi scorsi dall’Assessorato alla Cultura e Identità Siciliana a firma dell’Assessore Alberto Samonà ci gratificano, premiano tantissimi sforzi e spronano a fare ancora meglio. Quando la politica si accorge della gente che opera e lavora veramente per far conoscere questa nostra bella terra, si apre la porta alla speranza di un vero cambiamento di passo”.

Da parte sua l’Assessore Manlio Messina in una recente intervista rilasciata proprio per la BMT dichiara “La Sicilia ha tutte le potenzialità per agganciare la ripartenza prima di altri grandi competitors internazionali, sfruttando a pieno le potenzialità che sono intrinseche alla storia e al suo Dna. Le opportunità che possono essere vissute, dal turismo lento al turismo culturale, passando ai luoghi e le strutture adatte a famiglie e sportivi. Il Governo Regionale, ha fatto e sta facendo tutto il possibile per rimettere in moto l’economia ed in particolare il turismo. Per quanto concerne le misure di sostegno al settore, è in partenza il piano di promozione See Sicily, che prevede un pacchetto di servizi per chi arriva nell’Isola, compresa una notte gratis ogni 3 di soggiorno. Il pacchetto turistico di See Sicily, oltre ad una notte ogni tre pagata dalla Regione Siciliana, comprende anche visite guidate gratuite, ingressi ai musei, ai parchi archeologici, siti di interesse. Da ottobre l’offerta promozionale si amplierà anche ai viaggi aerei con l’obiettivo di invogliare i turisti ad arrivare in Sicilia pure dopo l’estate. Stiamo puntando anche sulla destagionalizzazione, siamo già proiettati all’autunno riempiendo la Sicilia di eventi che partiranno da ottobre, Insomma, non mi resta altro che dirvi: vi aspettiamo in Sicilia!”

Com. Stam.