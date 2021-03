Michele Isgrò: importante riconoscimento che motiva il team Bella Sicilia a maggiore vigore. Il circuito turistico “Bella Sicilia” da oggi potrà fregiarsi del logo della Regione Siciliana. Con una nota a firma dell’Assessore Regionale ai beni culturali e dell’Identità siciliana Dott. Alberto Samonà, è stato concesso l’importante riconoscimento del patrocinio per l’iniziativa ideata dall’Associazione “Vivo in Sicilia” e coordinata in ambito regionale da Michele Isgrò.

L’Assessore Alberto Samonà nel confermare disponibilità alla collaborazione e auspicio di grandi successi scrive quanto segue: “Sono lieto di informare che l’iniziativa è considerata da codesto Assessorato, meritevole di apprezzamento pertanto si autorizza ad apporre il logo ufficiale della Regione Siciliana e la menzione “con il Patrocinio della Regione Siciliana Assessorato dei Beni culturali e dell’Identità siciliana”.

Grande la soddisfazione da parte di tutti i componenti del team “Bella Sicilia” che attraverso questa attenzione da parte della Regione Siciliana, sentono con maggiore convinzione di dare ulteriore linfa ad una iniziativa che pone la visibilità immediata come punto centrale del progetto, forti della partnership con il gruppo televisivo regionale Comunicare24/OndaTV e una articolata rete sui social network che conta circa un milione di follower iscritti da ogni parte del Mondo.

L’obiettivo è fare rete, crescere in gruppo, incentivando anche lo scambio relazionale tra Sindaci e Amministrazioni Comunali di località diametralmente diverse per distanza e peculiarità. In ogni comune viene realizzato un accurato documentario esaltando sia i punti salienti sia quelli nascosti o sottovalutati che spesso invece si rivelano vincenti.

Molti dei video sono già diventati virali sulla rete offrendo, ai comuni aderenti, una grande vetrina anche in un momento difficile come quello legato alla Pandemia. Il dialogo che si innesca sfocia anche nella realizzazione di eventi e proposte comuni, migliorando complessivamente il brand dell’Isola e dei comuni aderenti.

“Con Sindaci lungimiranti – dichiara Michele Isgrò – abbiamo lavorato anche durante questo difficile periodo. Oggi è arrivato il riconoscimento ufficiale dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana della Regione Siciliana che premia il nostro progetto, ma è in itinere anche un analogo provvedimento dell’Assessorato Regionale al Turismo con l’Assessore Manlio Messina che dall’inizio ha dato apertura all’iniziativa con presenza e disponibilità, ricordo la partecipazione alla BIT 2020 di Milano. Nel tempo abbiamo selezionato comuni che amiamo definire “vivi”, ossia non adagiati alle bellezze intrinseche dei territori ma capaci di aprirsi a continue evoluzioni. Non il blando racconto del paese, bensì un pretesto per mettere in moto diverse persone stimolate a rispondere a precise richieste”.

I comuni che hanno aderito a Bella Sicilia ad oggi sono: Alcara Li Fusi (ME), Bompietro (PA), Caltagirone (CT), Forza D’Agrò (ME), Gangi (PA), Cefalù (PA), Geraci Siculo (PA), Isnello (PA), Lercara Friddi (PA), Montalbano Elicona (ME) Motta D’Affermo (ME) Noto (SR) Palazzolo Acreide (SR) Pettineo (ME) Roccafiorita (ME) Roccapalumba (PA) San Mauro Castelverde (PA) Santa Margherita del Belice (AG) Santo Stefano di Camastra (ME) Savoca (ME) Petralia Soprana (PA) Petralia Sottana (PA) Pollina (PA) Tusa (ME) Vicari

Com. Stam.