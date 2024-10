Il CIVSA si chiude alla Cividale Castelmonte

Il La gara friulana organizzata da Red & White è appuntamento conclusivo del Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche.

Cividale del Friuli (UD). La Cividale Castelmonte dall’11 al 13 ottobre è appuntamento conclusivo del Campionato italiano Velocità Salita Auto Storiche. La competizione friiulana in provincia di Udine, organizzata dalla Scuderia Red & White è nono round ella serie ACI Sport dedicata alle auto storiche.

Il fine settimana entrerà nel vivo domani, venerdì 11 ottobre, con le operazioni preliminari e le verifiche per gli 85 iscritti al CIVSA. Sabato 2 salite di ricognizione sui 6,395 che uniscono la località Carraria di Cividale ed il Comune di Prepotto, 408 metri più in alto, lungo una pendenza media del 6,4%.

Alle ore 9.00 di domenica 13 ottobre il direttore di Gara Gianpaolo Rossi e l’aggiunto Fabrizio Bernetti, daranno il via a gara 1, a cui seguirà la seconda salita cronometrata.

Riflettori puntati sul trevigiano Denny Zardo al volante della Giada T118 di 4° Raggruppamento che punterà dritto al vertice di categoria. Chi cercherà punti decisivi per la Sport Nazionale sarà il milanese Alessandro Trentini sulla Lucchini SN 87 motorizzata Alfa Romeo, dopo il testacoda costato un risultato utile a Pesaro. Tra le coperte del Raggruppamento riservato alle vetture costruite fino al 1990certamente in primo piano Michele Massaro su BMW M3, già più volte ai vertici anche a Cividale, come Paolo Deotto che torna al volante della Ford Sierra RS Cosworth in versione gruppo A, mentre sulal versione gruppo N ci sarà Marco Naibo. Tra le monoposto del 5° Raggruppamento è il marchigiano Antonio Angiolani che va a caccia di nuovi e preziosi punti sulla March 783 F3 Toyota, sebbene la concorrenza è agguerrita a partire da Daniele Martinello su Van Diemen RF 79 o Federico Calligaris su Dallara F3. Massimo Ronconi su Porsche 914, Daniele Ortolan su A 112 Abarth, Giovanni Salomone si Fiat Abarth ed Antonino Oddo su Fiat Giannini NP, tutte in verisone silhouette, sono alcuni dei certi protagonisti del 3° Raggruppamento, mentre mira ai punti di classe l’altoatesino Erwin Morandell su Fiat X1/9 di gruppo GTS. Per definire la classifica di classe BC 1300 di 2° Raggruppamento va alla carica “Ghost” su AMS 176, poi una pattuglia di Porsche dove ci sono Umberto Pizzato e Alessio Armeni, mentre in TC svetta il nome dio Rino Muradore su Ford Escort RS 1600. L’austriaco Harald Mossler ha vinto il 1° Raggruppamento a Pesaro sulla Mercury ed ora il driver innamorato delle gare italiane torna su Darren MKII, ma saranno sicuri glia appalusi per la bella Alta Sports dell’altoatesino Georg Prugger, presenza sicura e costante in tutte le gare del tricolore. Per il gruppo GT ultimi punti da conquistare per il patron della Scuderia Bologna Squadra Corse Francesco Amante sulla sempre ammirata Jaguar XK 120 e sulla Giulietta TI ci sarà per gli stessi colori di scuderia, Angelo Claudio Pontiroli per la classe T1300..

Classifica Raggruppamenti dopo 8 gare: 1° Raggruppamento: 1 Nocentini p. 42,5; 2 Ferraro 33; 3 Camilli 19. 2° Raggr. 1 Motti 45; 2 “Ghost” 27; 3 Zambelli 26,5. 3° Raggr.: 1 Peroni G. 49,5; 2 Palumbo 34; 3 Morandell 21. 4° Raggr.: 1 Riolo 52; 2 Trentini 35,5; 3 Pinto 34,5. 5° Raggr.: 1 Peroni S. 38,5; 2 Vitali 22,5; 3 Angiolani 15,5.

Calendario Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche 2024: 22-24 marzo 58^ Coppa della Consuma (FI); 26-28 aprile 9^ Salita Storica Monte Erice (TP); 24-26 maggio 35^ Bologna Raticosa (BO); 21-23 giugno 27^ Lago Montefiascone (VT); 5-7 luglio 42^ Cesana – Sestriere (TO); 18-20 luglio 16° Trofeo Lodovico Scarfiotti (MC); 6-8 settembre Guarcino – Campocatino (FR); 4-6 ottobre 7^ Coppa Faro (PU); 11-13 ottobre Cividale – Castelmonte (UD).

