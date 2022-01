IL COLLE PIÙ ALTO Da De Nicola a Mattarella, tutti i Presidenti fotografati da Carlo e Maurizio Riccardi

Dal 21 gennaio a Spazio5 a Roma, 50 foto per raccontare la Storia della nostra Repubblica attraverso i ritratti dei presidenti e una foto speciale dell’astrofisico Gianluca Masi, in attesa del tredicesimo inquilino del Quirinale.

Il primo Presidente fu Enrico De Nicola, oggi c’è Sergio Mattarella: tra loro, altri dieci presidenti della Repubblica. Sandro Pertini, Mattarella e Carlo Azeglio Ciampi i più amati, Giorgio Napolitano l’unico eletto due volte, Segni e Saragat spesso protagonisti di appuntamenti storici: a Spazio5 dal 21 gennaio 2022 l’elenco “fotografico” completo, realizzato con le foto Archivio Riccardi, dei capi dello Stato che si sono avvicendati al Quirinale dalla nascita della Repubblica italiana.



Carlo e Maurizio Riccardi, padre e figlio al servizio (fotografico) della Storia della nostra giovane Repubblica, i Presidenti li hanno fotografati tutti e dal 21 gennaio 2022, in vista dell’elezione del tredicesimo inquilino del “Colle più alto”, l’associazione Quinta Dimensione è pronta a mostrarne alcuni scatti, molti dei quali inediti, per raccontare questo lungo percorso di democrazia scandito senza sosta dalla presenza sul campo dei due autori di questa esposizione.



L’inizio delle votazioni per eleggere il successore di Mattarella è fissato per il 24 gennaio 2022. La data è stata indicata dal presidente della Camera Roberto Fico, il quale ha convocato il Parlamento in seduta comune: i Grandi elettori – cioè deputati, senatori e delegati regionali – saranno 1007: nei primi tre scrutini occorrono 672 voti per essere eletti, poi ne bastano 504.



La mostra “Il colle più alto”, organizzata da Quinta Dimensione APS, AGR e RomaBpa e curata da Maurizio Riccardi, Giovanni Currado e Carmelo Daniele, sarà inaugurata il 21 gennaio 2022 alle 18.00 a Spazio5, in via Crescenzio 99/d (Piazza del Risorgimento) a Roma e rimarrà aperta al pubblico fino al 31 gennaio (salvo prolungamenti delle votazioni) tutti i pomeriggi dal lunedì al sabato, dalle 16 alle 20.



Ad arricchire la mostra anche la foto realizzata dall’astrofisico Gianluca Masi raffigurante la Luna piena del 22 agosto 2021 che sorge sul Tricolore e sul Palazzo del Quirinale. La foto sarà donata a mostra conclusa, al Presidente Mattarella da Gianluca Masi e Paolo Masini, Presidente di “Romabpa Mamma Roma e i suoi figli migliori” come ringraziamento dei romani per questo settennato che ha rappresentato una garanzia solida per il Paese, a partire dalle fasce più deboli.



A completare la mostra ci penserà infine il tredicesimo Presidente, il quale grazie all’agenzia fotografica AGR, entrerà di diritto nell’esposizione con un’immagine che sarà allestita subito dopo l’elezione.



L’ingresso alla mostra è gratuito previa esibizione green pass rafforzato.

La partecipazione agli eventi è limitata al numero di posti disponibili.





Carlo Riccardi (1926) è il primo paparazzo della “Dolce Vita”. Amico di Ennio Flaiano, Federico Fellini e di Totò, ha raccolto in un grande archivio settant’anni di Storia italiana. I suoi scatti sono esposti in mostre permanenti a Pechino, Roma e San Pietroburgo.

Negli anni Cinquanta crea la rivista «Vip» e lavora per «Il Giornale d’Italia» e «Il Tempo». Ha documentato sei elezioni papali: quelle di Giovanni XXIII, Paolo VI, Giovanni Paolo I, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e Francesco I. Di recente ha pubblicato il libro fotografico Sophia Loren – Se mi dice bene (Armando, 2014) in omaggio agli 80 anni della grande attrice.



Maurizio Riccardi (1960), fotografo, è direttore dell’Agenzia di documentazione fotografica Agr. Dirige l’Archivio Riccardi e opera su tutta la sfera della comunicazione multimediale. Fra le sue mostre “Vita da Strega”, “I papi santi” e “Donne & Lavoro”. Ha pubblicato numerosi libri tra cui Africa perché (New Media, 2008), San Giovanni Paolo II. Il Papa venuto da lontano (Armando, 2014), e, con Giovanni Currado, I tanti Pasolini (Armando, 2015), Gli anni d’oro del Premio Strega (Ponte Sisto, 2016), Il popolo della Repubblica (AGR, 2017), Aldo Moro | Memoria Politica Democrazia (AGR, 2018), Italia al Voto | Quando il web era la strada (AGR, 2019), L’Europa unita e i suoi protagonisti (AGR, 2020). Nel 2011 ha dato vita alla galleria Spazio5, punto di riferimento culturale a Roma.



Gianluca Masi si è laureato a pieni voti in fisica, indirizzo astrofisico, conseguendo successivamente il titolo di Dottore di Ricerca in Astronomia. Ha scoperto decine di asteroidi, ha co-scoperto tre pianeti extrasolari e l’importante ASASSN-15lh, la supernova più luminosa mai scoperta nella storia. Il servizio ADS della Nasa cita oltre 800 suoi contributi scientifici. Nel 2006 ha fondato il Virtual Telescope Project, proponendo la condivisione sul web, in diretta streaming, dei più importanti eventi astronomici: oltre un milione di persone da tutto il mondo partecipa ogni anno a queste iniziative. In riconoscimento alle sue attività scientifiche, l’International Astronomical Union ha assegnato il nome “Masi” all’asteroide (21795).



L’Archivio fotografico Riccardi è iscritto presso la Soprintendenza Archivistica del Lazio di Roma in qualità di Patrimonio di interesse Nazionale, ed è composto da oltre tre milioni di negativi originali, che ritraggono infiniti momenti più o meno noti della vita politica, sociale e di costume che hanno caratterizzato gli ultimi 75 anni di Storia italiana.



Quinta Dimensione APS è un’associazione senza scopo di lucro, che nasce dalla volontà di dare spazio a fotografi, artisti e scrittori fornendo loro la possibilità di presentare i propri lavori nel centro di Roma a costi contenuti.

La sede, Spazio5, è un originale spazio storico a pochi passi da Piazza Risorgimento, dove trovano posto eventi raffinati, incontri di lavoro, vernissage, presentazioni che possono godere di un’atmosfera unica.

Titolo: “Il colle più alto”



Una produzione di: Quinta Dimensione APS



In partnership con: Archivio Riccardi e RomaBpa

Foto di: Carlo e Maurizio Riccardi





INFORMAZIONI



Apertura al pubblico (ingresso gratuito con green pass):

21 gennaio 2022 – dalle ore 18.00 alle 20.00



Periodo di esposizione:

21 – 31 gennaio 2022



Giorni e orari:

Da lunedì a sabato dalle 16.00 alle 20.00

Domenica chiuso



Sede dell’esposizione:

Spazio 5

via Crescenzio 99/d

00193 – Roma



Come arrivare:

Metro A, fermata Ottaviano

Tram 19 e autobus 81, capolinea Piazza Risorgimento

Autobus 492, fermata via Crescenzio/Piazza Risorgimento



Info per il pubblico:

Tel: 338/8181628

info@spazio5.com

www.spazio5.com

Com. Stam.