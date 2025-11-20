Il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, Gen. B. Ubaldo Del Monaco, visita la Stazione di Santa Teresa di Riva e la Compagnia di Taormina

Nella giornata di ieri, il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, Generale di Brigata Ubaldo DEL MONACO, ha fatto visita ai Carabinieri della Stazione di Santa Teresa di Riva e della Compagnia di Taormina.

L’alto Ufficiale si è recato dapprima alla Stazione di Santa Teresa di Riva, ove è stato accolto da quel Comandante, Luogotenente Carica Speciale Maurizio ZINNA, e da numerosi militari del Reparto, prendendo un primo contatto con la realtà di quel centro e con i Carabinieri che vi operano.

A seguire, si è quindi trasferito a Taormina, dove a fare gli onori di casa sono stati il Comandante della Compagnia del luogo, Capitano Domenico TOTA, e il Comandante Provinciale di Messina, Col. Lucio ARCIDIACONO.

In questo secondo momento di visita istituzionale, il Generale DEL MONACO ha incontrato i Comandanti e una folta rappresentanza degli altri Reparti che dipendono dalla Compagnia di Taormina, con i quali ha esaminato le peculiarità e le dinamiche dei territori di rispettiva competenza, anche in relazione a tutte le attività in corso.

Nella circostanza, il Generale DEL MONACO – oltre a rivolgere parole di apprezzamento per la dedizione e lo spirito di sacrificio con cui i militari operano quotidianamente – ha incoraggiato tutti nel continuare ad assolvere il servizio istituzionale con determinazione, preservando e consolidando sempre di più la fiducia che i cittadini ripongono storicamente in ciascun Carabiniere.

Inoltre, ha sottolineato l’importanza dei servizi di prossimità e della sicurezza percepita dalla popolazione, che – anche alla luce dei valori tradizionali su cui si fonda l’Arma – costituiscono tra gli obiettivi prioritari che ogni Reparto dell’organizzazione territoriale deve perseguire, con particolare riferimento alle Stazioni.

Difatti, tali peculiarità dei Reparti dell’Arma continuano ad assumere ancora più valore soprattutto nei centri più piccoli e remoti della vastissima provincia di Messina, ove il ruolo dei Carabinieri può fare la differenza in termini di rassicurazione sociale e presenza delle Istituzioni.