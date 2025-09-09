Il Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia” visita la missione “Speranza e Carita”

Ieri mattina il Generale di Brigata Ubaldo DEL MONACO, Comandante della Legione Carabinieri “Sicilia”, accompagnato dal cappellano militare Don Salvatore FALZONE e dal Maresciallo Maggiore Salvatore BELLOMONTE, Comandate della Stazione Carabinieri Palermo Oreto, ha fatto visita alla comunità “Missione Speranza e Carità” fondata dal compianto “fratello” Biagio CONTE, dove sono stati accolti da Don Pino VITRANO, parroco e guida spirituale del centro.

Nel corso della visita sono stati illustrati gli spazi simbolo della comunità, la chiesa “Casa di preghiera per tutti i popoli”, il “Portico dei gentili”, “i murales che raffigurano Biagio CONTE”, oltre ai laboratori e alla falegnameria, luoghi in cui preghiera, lavoro e solidarietà si intrecciano nella vita quotidiana degli ospiti.

L’Alto Ufficiale non solo ha espresso il suo apprezzamento per l’opera svolta dalla Missione, sottolineando come “la gentilezza e la nobiltà d’animo predispongano le menti all’ospitalità”, ma ha anche ribadito l’impegno dei Carabinieri a mantenere una presenza costante accanto alla comunità nel segno di valori condivisi di vicinanza e sostegno ai più fragili.