In data odierna, il Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, Ammiraglio Ispettore Capo Giovanni PETTORINO, accompagnato dal Direttore Marittimo della Sicilia Occidentale, Contrammiraglio Roberto ISIDORI, ha fatto vista alla Delegazione di Spiaggia di San Vito Lo Capo ed all’Ufficio Locale Marittimo di Castellammare del Golfo.

L’Ammiraglio PETTORINO è stato accolto dai Titolari dei rispettivi Uffici Marittimi e dal Capo del Compartimento Marittimo di Trapani, Capitano di Vascello Paolo MARZIO, che hanno illustrato le principali attività svolte sul territorio di giurisdizione, caratterizzato da un’elevata presenza turistica e da numerose località di particolare pregio ambientale.

Il Comandante Generale si è intrattenuto con il personale militare di entrambi gli Uffici marittimi esprimendo il proprio apprezzamento per le attività svolte in favore della collettività, per garantire la salvaguardia dell’ambiente marino e della vita umana in mare, intensificate durante la stagione estiva con l’avvio dell’operazione Mare Sicuro, che si svolgerà dal 19 giugno al 19 di settembre.

La visita ha costituito un momento particolarmente importante per gli Uffici marittimi dipendenti dalla Capitaneria di Porto di Trapani e per tutto il personale militare in servizio, che trae forza e sostegno dalla presenza e dalla vicinanza al territorio del Comandante Generale del Corpo e del Direttore Marittimo della Sicilia occidentale per continuare, con rinnovato entusiasmo ed impegno, la propria quotidiana attività istituzionale al servizio di tutti i cittadini e di qualunque persona che si trova in difficoltà in mare.

cs