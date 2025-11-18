Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Gen. C.A. Salvatore Luongo, si congratula per l’operazione contro un sodalizio criminale transnazionale

“Esprimo il più vivo apprezzamento per il successo dell’operazione “Marshall” che ha disarticolato un’organizzazione criminale transnazionale dedita al traffico di sostanze stupefacenti.

La mia piena e assoluta soddisfazione per la professionalità e l’eccezionale livello della risposta che hanno dimostrato le donne e gli uomini dell’Arma, alle mai sopite minacce della criminalità organizzata”, sottolinea il Generale Luongo. Il vertice dell’Arma dei Carabinieri si è complimentato con il Comandante provinciale di Vicenza, Colonnello Loreto Biscardi, sottolineando “il brillante risultato conseguito oggi, consistito nell’esecuzione di 20 ordinanze di custodia cautelare, frutto di lunghe, articolate e complesse attività investigative svolte dall’Arma, sotto il coordinamento dell’Autorità Giudiziaria”. Risultati che dimostrano, ancora una volta, la quotidiana e fondamentale azione dell’Arma a tutela dei cittadini italiani. “Lo Stato” – ha concluso il Comandante Generale – “attraverso l’odierno lavoro svolto dai Carabinieri e dall’Autorità Giudiziaria, ha nuovamente dimostrato che il diritto e la convivenza civile hanno la meglio sulla violenza e sulla prevaricazione criminale”.