Il sindaco Tocci: “Salute e la tutela del benessere dei cittadini devono essere difesi” Il Comune di Civita, guidato dal sindaco Alessandro Tocci, in collaborazione con l’associazione “Con il Cuore per il Cuore”, guidata dalla dottoressa Filomena Stamati, aderisce, illuminando il palazzo comunale di rosa, all’iniziativa “Nastro rosa”,

promossa congiuntamente dall’Airc e dall’Anci, contro il tumore al seno, il cui simbolo è un nastro rosa incompleto, per rappresentare l’urgenza di trovare nuove cure per le donne colpite dalle forme più aggressive della malattia. Questo evento, riconosciuto in tutto il mondo e associato alla campagna internazionale ‘BreastCancerAwarenessMonth’, ha visto accendersi di rosa, negli ultimi anni, centinaia di monumenti, dal Duomo di Milano, all’Arco di Tito a Roma a Ponte Vecchio a Firenze, alle sedi dei municipi di moltissimi comuni, per richiamare l’attenzione dei cittadini sull’importanza della prevenzione del tumore al seno. L’Airc da oltre 55 anni, come è noto a tutti, supporta la migliore ricerca scientifica in Italia per rendere il cancro una malattia sempre più curabile e informa i cittadini dei progressi della ricerca e dell’importanza di adottare corretti stili di vita per ridurre il rischio di tumore. Per quanto riguarda nello specifico il tumore al seno colpisce circa 55.000 donne ogni anno e l’obiettivo di AIRC è arrivare a curarle tutte. Il Comitato dell’Airc Calabria, presieduto da Rosella Pellegrini Serra, è attivo dal 1993 e ogni anno promuove un ricco programma di appuntamenti di informazione e raccolta fondi che si affiancano alle campagne nazionali di AIRC. “Abbiamo aderito con convinzione a questa iniziativa, cosi come abbiamo sempre fatto per le iniziative simili, perché – ha spiegato il primo cittadino di Civita. Alessandro Tocci – la salute e il benessere dei cittadini sono un bene essenziale da difendere perciò non ci risparmiamo nel dare il nostro contributo, anche se minimo, per rendere partecipe il maggior numero di cittadini in tutte quelle iniziative tese alla salvaguardia della salute e alla prevenzione. Ringrazio, a nome dell’intera amministrazione, Andrea Solano, direttore artistico dell’Estate civitese, e la sua equipe per l’allestimento delle luci che colorano di rosa il nostro Municipio”. “La sfida contro il tumore è una sfida difficilissima. Il nastro rosa incompleto rappresenta – ha spiegato la dottoressa Filomena Stamati, presidente dell’associazione “Con il Cuore per il Cuore” – visivamente questa sfida che sarà vinta solo con l’impegno di tutti, impegno che permetterà di colorare di rosa l’intero nastro. La sfida richiede l’impegno delle donne che devono sottoporsi agli screening consigliati così come l’impegno e lo studio dei ricercatori che si prodigano per mettere a punto nuove terapie sempre più efficaci. L’associazione “Con il Cuore per il Cuore”, che mi onoro di presiedere, basa la sua azione soprattutto sulla salvaguardia della salute e sulla prevenzione ed è particolarmente sensibile alle problematiche che riguardano la salute della donna. Ringrazio l’Amministrazione Comunale di Civita, brillantemente guidata dal Sindaco Alessandro Tocci, sempre sensibile a queste iniziative e, in modo particolare, la sensibilità dimostrata, anche in quest’occasione, dalla consigliera comunale Rossella Iuele”.

Com. Stam.