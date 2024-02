Il Comune di Favignana alla Borsa Internazionale del Turismo, presentato il ricco programma di eventi.

Testimonials d’eccezione il direttore di National Geographic Italia Marco Cattaneo e lo chef Peppe Giuffrè

Non solo sole e mare ma anche storia, sapori, odori. Le isole Egadi sono la meta perfetta per chi vuole coniugare la passione per la natura con l’interesse per la cultura. Parola di Marco Cattaneo, direttore di National Geographic Italia, e dello chef Peppe Giuffrè, testimonials d’eccezione delle isole Egadi alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano, a cui il Comune di Favignana ha partecipato insieme con gli altri partners di

The Best of Western Sicily.

L’evento è stato un’importante occasione per la promozione del territorio alla vigilia della nuova stagione turistica. “Un territorio straordinario”, ha detto Marco Cattaneo che ha preannunciato l’avvio di una serie di progetti dopo il documentario sul corallo nero di Marettimo, in collaborazione con l’Area Marina Protetta. “Un territorio da visitare e da gustare con i suoi piatti tipici e i suoi sapori”, ha spiegato lo chef Peppe Giuffrè che alle isole Egadi ha mosso i primi passi di una lunga carriera che lo ha portato fino alla ribalta nazionale.

“Le Egadi non sono soltanto sole e mare”, ha detto il sindaco Francesco Forgione. “Anche quest’anno proporremo un ricco programma di eventi, con concerti, mostre e spettacoli, che va dalla primavera all’autunno”.

Si parte già a marzo con le celebrazioni in onore di San Giuseppe che ogni anno richiamano a Marettimo e Levanzo numerosi visitatori.

A luglio appuntamento con il Festival del Noir Mediterraneo “Come è profondo il mare”, curato dallo scrittore e sceneggiatore Giancarlo De Cataldo, con autori di fama nazionale, e la quinta edizione del Marettimo Italian Film Fest, dedicato al cinema italiano e al mare. Al talk era presente la regista Giuliana Gamba, autrice del documentario “Era scritto sul mare”, dedicato ai pescatori di Marettimo, che aprirà l’edizione di quest’anno.

E poi il Festival delle luci, novità assoluta, e i tanti eventi musicali promossi dalla Banda di Favignana, “un’importante eccellenza del territorio” ha detto il sindaco, con la partecipazione di musicisti e gruppi provenienti da tutta Italia, le sagre e gli appuntamenti organizzati dall’Area Marina Protetta.

Alla vigilia di Pasqua riapriranno anche i siti museali, meta ogni anno di migliaia di visitatori. “Favignana, Levanzo e Marettimo offrono un patrimonio di storia, di cultura, di memoria nel cuore del Mediterraneo”, ha detto il sindaco. “Dallo scorso anno abbiamo lanciato La via dei Florio, un itinerario per la valorizzazione e la promozione dei luoghi simbolo della famiglia di imprenditori che ha legato la sua storia alle Egadi. Palazzo Florio, che sarà presto interamente musealizzato, accoglierà dalla prossima primavera una copia di un abito di donna Franca, realizzato dalla Fondazione Prada e donato al Comune di Favignana”.

Ricco anche il programma degli eventi sportivi, annunciato dall’assessore Stefania Bevilacqua, con la traversata a nuoto da Levanzo a Favignana, tappa del Grand Prix Sicilia Openwater, a giugno, Egadi Running Cruise, giro podistico delle tre isole in programma a settembre, e “Inside the Island”, gara di CrossFit nel finale di stagione. “Eventi importanti che registrano grande partecipazione e interesse”, ha spiegato l’assessore Stefania Bevilacqua che ha ricordato anche i percorsi naturalistici che offrono tante opportunità per coloro che vogliono fare sport o semplicemente stare a contatto con la natura. L’Area Marina Protetta, la più grande in Europa, ha sottolineato il direttore Salvatore Livreri Console, non è un limite per il turismo ma un’importante opportunità per coloro che vogliono vivere il mare.

“Vi aspettiamo a Favignana, Levanzo e Marettimo”, ha detto il sindaco dando appuntamento a tutti alle Egadi per una nuova stagione ricca di eventi all’insegna della spensieratezza e del divertimento.

Francesco Forgione

Sindaco di Favignana – Isole Egadi

Com. Stam. + foto