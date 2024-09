Il Comune di Palermo partecipa alla 10ma European Conference on Sustainable Cities & Towns che si tiene a Aalborg in Danimarca

Palermo è l’unica città italiana invitata a partecipare alla 10th European Conference on Sustainable Cities & Towns che si terrà a Aalborg in Danimarca dall’1 al 3 ottobrecon un intervento in sessione plenaria dell’assessore alla rigenerazione urbana Maurizio Carta che si confronterà con le centinaia di altri sindaci e assessori europei sui temi dello sviluppo sostenibile delle città.

I rappresentanti delle città, i partner e gli esperti affronteranno le soluzioni per rispondere alle esigenze dell’emergenza climatica in corso, dell’ingiustizia spaziale, delle diseguaglianze e della transizione digitale delle città europee.

Per risolvere le crisi interconnesse del clima, della biodiversità, delle risorse e della disuguaglianza sociale, sono necessarie soluzioni e azioni olistiche a tutti i livelli. Non basta agire al livello europeo o nazionale, ma per avere successo, questi percorsi devono riflettere l’azione locale, essere tradotti in ambiziose politiche e programmi locali, e i leader cittadini devono garantire che le comunità sostengano queste visioni audaci. Come assicurare che le autorità locali abbiano la volontà politica e la legittimità di dare priorità e accelerare la gestione delle crisi, garantendo al contempo la coesione sociale e il sostegno pubblico per un’azione coraggiosa è la grande sfida che attraversa la conferenza.

Il Comune di Palermo porterà la propria voce attraverso le esperienze connesse alla rigenerazione urbana, ai nuovi metodi di pianificazione urbanistica e alle politiche integrate di mobilità sostenibile e rigenerazione vegetale, acquisendo al contempo buone pratiche da altre città per imparare lezioni importanti che potranno essere applicate alla città.

Alla fine dei lavori verrà presentato il documento The Aalborg Conditions, già sottoscritto anche dal sindaco di Palermo Roberto Lagalla, finalizzato a condividere azioni concrete per sbloccare il pieno potenziale della governance locale nella trasformazione democratica verso una Europa delle città più equa e resiliente e capace di perseguire la neutralità climatica.