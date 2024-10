Il Comune di Pantelleria al TTG di Rimini: opportunità per promuovere l’isola e costruire sinergie per la stagione turistica 2025

Il Comune di Pantelleria annuncia la sua partecipazione al TTG Travel Experience di Rimini, che si terrà dal 9 al 12 ottobre 2024. Insieme agli operatori turistici locali e al Parco Nazionale, l’isola proseguirà il percorso di collaborazione e promozione iniziato quest’anno, con l’obiettivo di valorizzare l’offerta turistica per la prossima stagione estiva.

Il TTG di Rimini rappresenta una vetrina internazionale per la promozione del turismo e un’importante occasione per consolidare e ampliare le reti di contatti, sia a livello nazionale che internazionale. Pantelleria si propone come destinazione ideale per un turismo autentico e sostenibile, mettendo in risalto la bellezza del suo patrimonio naturale e culturale, con particolare attenzione alla valorizzazione dei dammusi, le tipiche abitazioni in pietra dell’isola.

Il Comune invita calorosamente tutti gli operatori turistici dell’isola e i proprietari di dammusi a unirsi a questa iniziativa.

La partecipazione congiunta al TTG di Rimini permetterà di condividere idee, proposte e strategie, in vista della programmazione della stagione turistica 2025. L’obiettivo comune è quello di costruire un’offerta turistica sempre più attrattiva e competitiva, basata sulla sinergia tra istituzioni, aziende e comunità locale.

“La partecipazione al TTG Travel Experience è un passo importante per Pantelleria. Vogliamo creare un’opportunità per tutti gli attori del territorio di collaborare, con l’intento di presentare un’isola ancora più ospitale e sostenibile per i visitatori della prossima estate. Invitiamo tutti gli operatori e proprietari dei Dammusi destinati a locazioni turistiche ad unirsi a noi in questa importante iniziativa” ha dichiarato il Sindaco di Pantelleria Fabrizio D’Ancona.