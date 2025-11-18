Il Comune di Trapani sale di sei posizioni nella classifica di Ecosistema Urbano di Legambiente, raggiungendo un risultato importante per la città. La classifica misura le performance ambientali dei capoluoghi di provincia italiani, considerando 19 indicatori distribuiti in 6 aree tematiche: aria, acque, rifiuti, mobilità, ambiente urbano e energia.

“Questo importante riconoscimento è il frutto del lavoro congiunto di amministratori, cittadini e imprese che hanno creduto nella sostenibilità e nella qualità ambientale della nostra città – evidenzia il Sindaco Giacomo Tranchida”.

“La nostra amministrazione ha lavorato duramente per promuovere politiche e iniziative che favoriscano la tutela dell’ambiente e la promozione della sostenibilità e questo riconoscimento è un importante punto di partenza per fare sempre meglio”.

“Mi sono particolarmente emozionato quando ho saputo che le nostre spiagge sono state scelte dalle tartarughe per depositare le proprie uova, sintomo di pulizia dei nostri mari”.

