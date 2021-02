Il Comune di Trebisacce, nell’ambito del progetto Trebisacce Informa, mette in atto una vera e propria rivoluzione digitale, quasi del tutto inedita sul territorio regionale, e lancia due nuovi canali per la comunicazione, al fine di rendere l’interazione con i cittadini del territorio veloce, costante e continua e ancora più dettagliata.

Da mercoledì 24 febbraio saranno attivi il canale broadcast WhatsApp e il canale Telegram, a cui chiunque si potrà iscrivere gratuitamente per ricevere direttamente sul cellulare tutte le informazioni relative alla Città di Trebisacce, tra cui quelle proprie alla Raccolta differenziata, alla fornitura idrica e servizi, mobilità, eventi, scadenze, variazioni orari uffici comunali e notizie di emergenza e di pubblica utilità).

I due nuovi canali, ulteriore passo avanti di un processo di crescita digitale che il Comune di Trebisacce sta portando avanti, si uniscono al profilo istituzionale della pagina Facebook (@ComunediTrebisacce) e al sito web, andando a completare la prima parte di un progetto finalizzato al potenziamento della comunicazione con i cittadini che sposa in pieno le direttive europee e le indicazioni nazionali in merito di accessibilità e comunicazione, oltre ad adottare il modello di riferimento proposto dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), di cui il comune di Trebisacce è socio.

“La comunicazione istituzionale si trasforma in chiave digitale, con una valenza moderna e innovativa – ha dichiarato l’Assessore con delega all’Organizzazione e Funzionamento Tecnologico Roberta Romanelli – Con questa piccola grande rivoluzione ci confermiamo capaci di sfruttare le molteplici possibilità poste in essere dal web. Questo approccio alla comunicazione digitale, già previsto dalla Legge 150/2000 per le amministrazioni pubbliche, si pone l’obiettivo di gestire, sviluppare e migliorare le relazioni delle istituzioni con i cittadini, mediante modalità di interazione, opportunità di partecipazione ed accesso alla comunicazione digitale. Modernizzare, semplificare, risparmiare, comunicare: queste le chiavi della digital r-evolution negli Enti locali. In una prima fase abbiamo potenziato e modernizzato i luoghi digitali in cui era possibile reperire informazioni ed essere informati sulle iniziative comunali. La pagina Facebook del Comune di Trebisacce è diventata in poco tempo un punto di riferimento sia per i cittadini, sia per il territorio, che ne ha compreso il valore. Ora facciamo un passo avanti e portiamo la comunicazione direttamente sui dispositivi digitali dei cittadini. Non sarà più indispensabile, per ottenere le informazioni di base, recarsi sulla pagina Facebook o sul sito del Comune, ma le notizie arriveranno puntualmente sul cellulare, garantendo così un servizio immediato e efficiente di informazione. Il tutto senza alcun costo per le casse del Comune. Invito tutti ad iscriversi a due nuovi canali, per essere costantemente aggiornati. Ancora una volta dimostriamo di avere una visione che guarda al futuro, che cerca la modernità e che mira a potenziare il rapporto con i cittadini mettendo a disposizione di tutti, con facilità e immediatezza, le informazioni. Affidandoci alle nuove tecnologie, e concentrando la nostra azione su quell’elemento fondamentale della crescita degli enti locali qual è la Comunicazione offriremo a cittadini un rafforzamento del welfare e continueremo un importante percorso di crescita digitale all’insegna delle rivoluzioni che la tecnologia moderna ci propone ogni giorno, opportunità che non possiamo lasciarci sfuggire”.

Tutte le informazioni sui nuovi canali di comunicazione del Comune di Trebisacce possono essere reperite cliccando su questo link: https://bit.ly/3shzSlC



Informativa servizi “WhatsApp – Trebisacce Informa” e “Telegram – Trebisacce Informa”



“WhatsApp – Trebisacce informa” e “Telegram – Trebisacce informa” sono i nuovi canali di comunicazione gratuiti che l’Amministrazione comunale di Trebisacce, nell’ambito del progetto Trebisace Informa, ha attivato per rendere più semplice, capillare e tempestiva l’informazione nei confronti del cittadino.

Previa registrazione, il Comune trasmette via WhatsApp e Telegram informazioni di pubblica utilità, scadenze comunali, modifiche alla viabilità, eventuali stati d’emergenza sul territorio comunale che possono interessare i cittadini.

Per quanto riguarda WhatsApp, a tutela della privacy i messaggi vengono inviati in modalità broadcast: nessun utente può cioè vedere gli altri contatti iscritti al servizio.

Come fare per iscriversi a “WhatsApp – Trebisacce Informa”

Per iscriversi è necessario scaricare sul proprio smartphone l’applicazione WhatsApp (nel caso in cui ciò non si già stato fatto), inserire tra i propri contatti in rubrica il numero 331 6846132 registrandolo ad la voce “Città di Trebisacce informa” (il salvataggio in rubrica di questo numero è una condizione necessaria per poter ricevere messaggi in modalità broadcast) e inviare un messaggio attraverso WhatsApp con il seguente testo: ISCRIZIONE.

Con l’invio del messaggio di iscrizione, l’utente dichiara di aver letto e accettato la presente policy e autorizza il Comune di Trebisacce a trasmettere al proprio numero di telefono messaggi, immagini e documenti.L’utente riceve in seguito un messaggio di conferma dell’avvenuta iscrizione al servizio.

Per rimuovere la propria iscrizione al servizio, occorre inviare un messaggio con il seguente testo: CANCELLAZIONE.

Il numero di cellulare 3316846132 è valido solo per il servizio descritto. Non può ricevere messaggi SMS o telefonate. Per qualsiasi comunicazione del cittadino verso il Comune restano pertanto confermati i canali tradizionali come telefono e posta elettronica.

