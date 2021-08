Realizzata con il contributo di Fondazione Carispezia e in collaborazione con Prometeo Gallery di Ida Pisani, Milano-Lucca Dall’8 agosto al 30 settembre 2021 Inaugurazione: 7 agosto 2021, ore 18.00 Ingresso libero, accesso contingentato Oratorio dei Disciplinati di Santa Caterina Largo Taragia – Corniglia (SP)

Il Comune di Vernazza è lieto di presentare “Libere e desideranti”, mostra personale di Iva Lulashi (Tirana, 1988. Vive e lavora a Milano) da un’idea e a cura di Giuseppe Iannaccone, all’Oratorio dei Disciplinati di Santa Caterina di Corniglia (SP), aperta al pubblico dall’ 8 agosto 2021 e visitabile fino al 30 settembre 2021.

Sono esposti per la prima volta in questa occasione i dipinti più recenti dell’artista, realizzati nel corso del 2021, tutti inediti e ispirati da un periodo di permanenza di Iva Lulashi a Corniglia.

Nel cuore antico del borgo ligure, la pittura si confronta con uno spazio e un contesto inediti, nel dialogo prezioso con l’architettura settecentesca dell’Oratorio dei Disciplinati e con la sua semplice ma intatta dimensione spirituale, in un contatto ravvicinato con la vita che scorre intorno, fuori, nei vicoli e nelle piazze e nella natura, Patrimoni Unesco, delle Cinque Terre.

La mostra, realizzata grazie al contributo di Fondazione Carispezia nell’ambito del Bando Aperto 2021 nel settore Arte e Cultura, fortemente voluta dal Comune di Vernazza e nata da un’idea dell’avvocato e collezionista Giuseppe Iannaccone, vuole essere la prima di una serie di iniziative ed eventi espositivi da realizzarsi nelle Cinque Terre “di modo da porre all’attenzione questi territori, non soltanto per la loro grande bellezza, ma anche quali terre d’arte”, suggerisce il Sindaco di Vernazza Francesco Villa, che, in collaborazione con Giuseppe Iannaccone, immagina in questo contesto nuove possibilità dedicate in particolare alla giovane arte italiana.

Giuseppe Iannaccone afferma: “Mi è venuta questa idea pensando ai grandi artisti che negli anni si sono innamorati delle Cinque Terre, fra tutti cito solo Renato Birolli, Alighieri Boetti e da ultimo Michelangelo Pistoletto che ha accolto questa iniziativa con grande entusiasmo”.

In questa occasione un’opera di Iva Lulashi, scelta dagli abitanti di Corniglia tra quelle esposte sarà donata al paese di Corniglia dall’ideatore della mostra Giuseppe Iannaccone: “Quello che vorrei realizzare alle Cinque Terre è un punto di riferimento della giovane arte italiana da mostrare ai turisti che in estate arrivano qui da tutto il mondo.“

La pittura di Iva Lulashi indaga la complessità della dimensione collettiva e dell’esperienza individuale, mescolando i confini tra le sfere del politico, del sociale, del vissuto.

A partire da frammenti di video rintracciati nel flusso continuo della rete, Lulashi sovrappone memorie passate e immaginari presenti e pone al centro della propria riflessione la centralità del corpo, dell’erotismo e del desiderio nella determinazione dell’esistenza.

Dopo aver ripercorso le tracce di un passato politico, quello albanese, solo parzialmente vissuto, attingendo ai filmati della propaganda comunista per le opere che hanno trovato spazio per la prima volta nel 2018 nella collettiva di artisti albanesi organizzata in collaborazione con Adrian Paci nello studio di Giuseppe Iannaccone a Milano e nella prima mostra personale dell’artista alla Prometeo Gallery di Milano, la ricerca dell’artista si concentra ora sulla potenza e la seduzione delle immagini erotiche.

Privilegiando un punto di vista dichiaratamente femminile e trasformando una strategia estetica in una battaglia etica e politica contro gli stereotipi culturali e visivi dominanti, il campo della pittura mira a sovvertire il controllo che il potere esercita sulle vite degli individui.

La mostra è accompagnata da un catalogo con un’intervista e testi di Giuseppe Iannaccone, Antonio Grulli, Cristina Masturzo, Rischa Paterlini, Carlo Sala e Gloria Vergani.

Iva Lulashi (1988) è nata a Tirana, Albania. Vive e lavora a Milano. Nel 2016 si diploma all’Accademia di Belle Arti di Venezia. Il suo lavoro parte da tracce trovate, foto di scena o frames che riflettono il linguaggio visivo di una storia albanese, che non è mai stata consapevolmente vissuta dove inizia a incorporare filmati erotici, confondendo il confine tra gli alambicchi della propaganda comunista nei film, scene di sesso, e attività sane all’aria aperta.

Tra le sue mostre personali: ”Passione cola, passione scorre” Prometeo gallery, “Vicino e altrove” doppia personale con Regina José Galindo alla Prometeo gallery, “Love as a glass of water” al Salzburger Kunstverein (Salisburgo), “Eroticommunism” alla Prometeo gallery (Milano), “Frames” alla Villa Rondinelli, Archivio Porcinai (Fiesole) Where i feel there i am, Trart(Trieste).

Ha esposto i suoi lavori per diverse mostre collettive come: “Danae rivisited” Villa Brandolini (Treviso),”Italian Twist” Gallerie delle prigioni(Treviso), “Synime” Galleria nazionale del Kosovo e Albania, “Ti Bergamo”GAMeC di Bergamo, “L’arte è comunità” Collezione fondazione San Patrignano di Rimini, “Ciò che vedo, nuova figurazione in Italia” Mart di Trento e Rovereto, “Biennale Mediterranea” Galeria kombtare e arteve (Tirana), “Premio Francesco Fabbri” Villa Brandolini (Treviso), “Ex Gratia” Collezione Giuseppe Iannaccone (Milano), “BienNolo” (Milano), “La rivoluzione siamo noi” Autostrada Biennale (Prizren), “Heavenly creatures strategies of being an seing” Kunstalle west (Lana), “Libere tutte” Casa Testori (Milano), “Collezione San Patrignano” Palazzo Vecchio (Firenze), “Passing” Prometeo gallery (Miami). Ha partecipato a workshop a Venezia (Forte Marghera), Bruges (Het Entrepot), Salisburgo (Nata Wien), Shkoder (Arthouse) e Milano (Viafarini in residence).

Mostre in programma: “Our other us” Contemporary Art Biennal Encounters, a cura di Kasia Redzisz e Mihnea Mircan, Timisoara, “Untitled” Cruce Arte y Pensamiento, Madrid.

Il Comune di Vernazza ringrazia:

Fondazione Carispezia

Collezione Giuseppe Iannaccone

Prometeo Gallery di Ida Pisani, Milano-Lucca

Iva Lulashi

“Libere e desideranti”

Dall’8 agosto al 30 settembre 2021

Mostra voluta dal Comune di Vernazza nata

da un’idea e a cura di Giuseppe Iannaccone

Progetto realizzato con il contributo di Fondazione Carispezia nell’ambito del Bando Aperto 2021 nel settore Arte e Cultura.

in collaborazione con Prometeo Gallery di Ida Pisani, Milano-Lucca

Inaugurazione: 7 agosto 2021, ore 18.00

Dall’8 agosto al 5 settembre la mostra sarà aperta tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 21.00

Dal 6 al 30 settembre la mostra sarà aperta dal venerdì alla domenica dalle ore 10.00 alle ore 21.00

Oratorio dei Disciplinati di Santa Caterina

Largo Taragia – Corniglia (SP)

Ingresso libero, accesso contingentato

